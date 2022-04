Von René Hofmann

In München herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Rund 90.000 Menschen zog es zuletzt jährlich neu in die Stadt, die so stolz darauf ist, dass hier so viele besondere Traditionen gepflegt werden. Das Oktoberfest ist in der ganzen Welt bekannt - und was es mit dem Einzug der Wiesnwirte, den Böllerschüssen zum Anzapf-Start und dem Platzkonzert unter der Bavaria am zweiten Wiesnsonntag auf sich hat, erschließt sich Neu-Münchnern und Besuchern auch recht schnell. Andere Eigenheiten aber sind nicht so leicht zu durchdringen. Das haben wir in der Redaktion in dieser Woche gemerkt, als die Schäffler ankündigten, dass sie in diesem Jahr außer der Reihe auftreten wollen, um ein Zeichen zu setzen gegen Krieg und Corona.

Wer tanzt da, und warum ist das außergewöhnlich? Nicht alle wussten da sofort Bescheid - woraus eine Idee erwuchs: eine Sammlung, zu welchem Anlass es in München besondere Ereignisse gibt und wo diese herrühren. Wieso alle drei Jahre die Metzger in den Fischbrunnen auf dem Marienplatz springen, in dem am Aschermittwoch Politiker die Geldbeutel waschen, was es mit der Vorstadthochzeit und dem Brezenreiter auf sich hat und wer sich unter den Kapuzen der Guglmänner verbirgt: All das lässt sich in der Sammlung erfahren. Neu-Münchnerinnen und Neu-Münchner können bei der nächsten Traditionsveranstaltung so gleich mitreden wie Einheimische, und auch die dürften noch auf manches Geheimnis stoßen.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Buffi-Buffi pack ich ein" Drogenkonsum, Hitlergruß im Biergarten, rassistisches Foto aus der Arrestzelle: Wieder verrät sich ein Münchner Polizist in Chat-Nachrichten selbst - und wird zu einer Geldstrafe verurteilt (SZ Plus).

Elektro-Fachhändler Conrad schließt Filiale im Tal Das Unternehmen trennt sich von fast allen Geschäften, auch von dem in München. Die Beschäftigten sind verärgert - und auch für die Innenstadt ist die Schließung ein Verlust.

Ist Dominik Brunner wirklich ein Held? Nach Jahren des Schweigens äußern sich in einer Fernsehdoku erstmals Vertraute des Mannes, der Schülern beistand und nach einer Schlägerei mit Jugendlichen starb. Der Film beleuchtet die Zweifel an seiner Heroisierung.

Aus für das Streetlife Festival Das Straßenfest, das mehr als 250 000 Besucher auf die Ludwigstraße lockte, wird so nicht mehr stattfinden. Die Veranstalter wollen nun andere Zeichen für die Klimawende setzen.

Der zerschnittene Park 1966 wurde durch den Englischen Garten eine mehrspurige Stadtautobahn gebaut, auf der täglich mehr als 100 000 Autos fahren. 50 Jahre später beschloss der Stadtrat, diese Wunde zu heilen. Doch nun steht das Projekt wieder infrage.

76-Jährige stirbt nach Feuer Insgesamt sechs Mal brennt es in den vergangenen Tagen im Raum München. Die Polizei nennt Fahrlässigkeit und technische Defekte als Ursachen.

Diplomatische Vertreter von Russland und Belarus ausgeladen Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten zieht damit Konsequenzen aus dem Angriffskrieg in der Ukraine. Die ehemaligen russischen und belarussischen Häftlinge seien mit ihren Familien jedoch von Herzen eingeladen.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

