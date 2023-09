Tracht:"Die Leute wollen eben dazugehören"

Interview von Philipp Crone

Sie tragen ja gar keine. Die Kollegen ringsherum allerdings schon. Für manche ist die Tracht eben eine Kleidung für besondere und bestimmte Anlässe, für andere ihre tägliche Kluft und für wieder andere ein ganz unbekanntes modisches Terrain. All denen können die beiden Trachten-Experten des Modehauses Lodenfrey, Gabriele Hammerschick und Johann Maurer, etwas über die alpenländische Bekleidungskultur, ihre Auswüchse und Trends erklären. Wobei man in einer Welt, in der in diesen Tagen täglich neue Dirndldesignerinnen und -kollektionen präsentiert werden und man Plastiktracht zum Discount-Preis am Bahnhof bekommt, schon eingangs fragen muss, wie denn die Qualifikation eines Trachten-Experten aussieht. Bei den beiden so: Sie arbeiten jeweils mehr als 40 Jahre in diesem Haus und mit Tracht.