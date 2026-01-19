Nura, 25 Jahre alt, ist es gewohnt, nachzugeben. Um Verzeihung zu bitten. Um die Freundschaft mit Jule, ebenfalls 25, am Leben zu halten. Wenn sie zum Beispiel zusammen feiern gehen, schickt Nura ein Foto von ihrem Outfit, bevor sie das Haus verlässt. Jule wünscht sich das. „Nur kurz abchecken“, nennt Jule das. Einmal trägt Nura ein schwarzes Top mit weiter Jeans statt eines kurzen Kleides, das sie vorher erwähnt hatte. „Ach so“, schreibt Jule zurück, „Toll, dann muss ich mich auch noch mal umziehen.“ Nura ist diejenige, die sich umzieht. Wie immer.