Gen Z und die FreundschaftWenn Freunde zur Last werden

Lesezeit: 7 Min.

Es gibt Freunde, die jede Kleinigkeit reizt und jedes falsche Wort nervt. Freunde, bei denen es sich anfühlt, als würde man selbst ununterbrochen „auf Eierschalen laufen“ – und manchmal bröckelt die Eierschale schnell.
Es gibt Freunde, die jede Kleinigkeit reizt und jedes falsche Wort nervt. Freunde, bei denen es sich anfühlt, als würde man selbst ununterbrochen „auf Eierschalen laufen“ – und manchmal bröckelt die Eierschale schnell. (Foto: Getty(2); Collage Jessy Asmus)

Ständig vorsichtig sein, um keinen Konflikt auszulösen. Sich für Kleinigkeiten rechtfertigen. Über Freundschaften, die erschöpfen – und die Frage, wann Nähe mehr kostet, als sie trägt.

Von Leonie Schulz

Nura, 25 Jahre alt, ist es gewohnt, nachzugeben. Um Verzeihung zu bitten. Um die Freundschaft mit Jule, ebenfalls 25, am Leben zu halten. Wenn sie zum Beispiel zusammen feiern gehen, schickt Nura ein Foto von ihrem Outfit, bevor sie das Haus verlässt. Jule wünscht sich das. „Nur kurz abchecken“, nennt Jule das. Einmal trägt Nura ein schwarzes Top mit weiter Jeans statt eines kurzen Kleides, das sie vorher erwähnt hatte. „Ach so“, schreibt Jule zurück, „Toll, dann muss ich mich auch noch mal umziehen.“ Nura ist diejenige, die sich umzieht. Wie immer.

