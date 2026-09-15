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„Towers 217“ im „Theater ... und so fort“Die Suche nach der Wahrheit hinter 9/11

Lesezeit: 2 Min.

Konrad Adams, Conny Krause und Jasmina von Fragstein (von links) vor einem Berg von Fragen.
Konrad Adams, Conny Krause und Jasmina von Fragstein (von links) vor einem Berg von Fragen.
Foto: Jan Roeder

Heiko Dietz hat mit „Towers 217“ ein Stück über die Erinnerung an 9/11 geschrieben und inszeniert die spannende Spurensuche selbst im „Theater ... und so fort“.

Kritik von Egbert Tholl

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Was war eigentlich mit WTC 7? Warum stürzte das Gebäude ein? Man erinnert sich vage an diese Frage, damals, vor 25 Jahren, nach dem Anschlag, der die Welt veränderte. Man vergaß, dass nicht nur die beiden Türme, in die am 11. September die wahnsinnigen Terroristen mit den gekaperten Maschinen rasten, einstürzten, auch das zum World-Trade-Center-Komplex gehörende Gebäude WTC 7 brach zusammen. Obwohl es nicht in unmittelbarer Nähe der kollabierenden Türme stand. Es stürzte ein, weil es brannte. Warum brannte es? Seit 25 Jahren ist das Anlass zu Spekulationen, wilden Theorien, vor allem solchen, die Verschwörungen wittern.

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