Von Ayca Balci

Wie ist Bayern eigentlich zum Städteland geworden? Die Frage führt zurück ins Mittelalter, in das Gebiet zwischen Paar und Donau am bayerischen Lechrain - ins Wittelsbacher Land. Und zum Herrschergeschlecht, das diesem Gebiet seinen Namen zu verdanken hat: den Wittelsbachern. Die diesjährige Bayerische Landesausstellung macht deren ehemaliges Territorium zum Schauplatz und zeigt nicht nur, wie die Wittelsbacher im 13. Jahrhundert die Stadt als geschicktes Machtinstrument für sich entdeckten, sondern auch das normale Volk - denn "Stadt befreit": Wer in die Stadt ging, ergriff Chancen und erhielt neue Rechte.

Ausstellungsorte sind Aichach und Friedberg - ebenfalls Wittelsbacher Gründerstädte. Im Schloss Friedberg und im Feuerhaus Aichach können Besucher nicht nur mittelalterliche Originalexponate bestaunen, sondern dank virtueller Rundflüge auch durch die Städte von damals reisen. Wer sich die beiden Ausstellungen ansieht, sollte etwas Zeit mitbringen, denn die Wittelsbacher haben viele Spuren hinterlassen.

Bei einer Tour durch das Wittelsbacher Land gibt es viele Bauten, Denkmäler und Orte zu entdecken, die auf sie zurückgehen. Der Clou: "Die Wiege Altbayerns", ihre Natur und Sehenswürdigkeiten, lassen sich auf zwei Routen besonders gut mit dem Fahrrad erkunden. Wer mit dem Auto oder der Bahn fährt, ist in 15 Fahrminuten am jeweils anderen Ausstellungsort. Außerdem bietet der Landkreis Aichach-Friedberg rund um die Landesausstellung ein breites kulturelles Angebot für Familien, von Stadtrundgängen bis zu Konzerten und Theaterstücken.

Bayerische Landesausstellung "Stadt befreit - Wittelsbacher Gründerstädte" bis 8. November, täglich 9-18 Uhr, Kombi-Tickets online oder vor Ort; Infos unter www.wittelsbacherland.de/bayerische-landesausstellung-2020