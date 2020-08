Das alte Feuerwehrhaus in Aichach wurde für die Landesausstellung umgebaut. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Stadtgeschichte.

Von Eric Hartmann

Im Feuerhaus Aichach werden historische Stadtwelten mit modernen Medien in Szene gesetzt. Das alte Feuerwehrhaus wurde für die Landesausstellung extra umgebaut, die neu gestaltete Fassade aus Holz und Streckmetall ist einer mittelalterlichen Stadtmauer nachempfunden. Die Ausstellung im Feuerhaus nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Geschichte der Stadt Aichach. In einem Film wird die Entwicklung von der Burg zur Stadt nachgezeichnet, im Bereich "Stadt ist Leben" präsentieren frei im Raum stehende Tafeln mit Motiven von bayerischen Altarretabeln das Alltagsleben des 15. Jahrhunderts.

Die Ausstellung schaut nicht nur auf die Geschichte der Stadt Aichach, sondern widmet sich auch der Vergangenheit und Zukunft deutscher Städte im allgemeinen. In virtuellen Rundflügen kann das München des 16. Jahrhunderts erkundet werden, die multimediale Architekturwerkstatt wirft Fragen zur Rolle von Städten im 21. Jahrhundert auf.

Abgerundet wird die Ausstellung mit einem Modell der Stadt Aichach im Jahr 1914. Die multimedialen Angebote ermöglichen Besucher, deutsche Städte und das Wittelsbacher Land mit anderen Augen zu sehen. Auch Kindern und Jugendlichen dürfte diese Ausstellung Spaß machen, die von Comicfiguren bei ihrer Entdeckungsreise begleitet werden. Zutritt ist nur mir Mund-Nasen-Maske erlaubt, Eintrittskarten sollten vorab telefonisch oder im Internet gekauft werden.

Rundgang Feuerhaus Aichach, Martinstr. 15, 86551 Aichach, Telefon 0821/45057457 und www.onlineticket.bayern