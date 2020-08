In der Region um Aichach und Friedberg werden zum Teil sehr spezielle Rundgänge angeboten, in denen Mägde, Nachtwächter und Hexen ihr Wissen weitergeben.

Verschiedende Touren durch Aichach und Friedberg zeigen die Sehenswürdigkeiten beider Städte. Einen umfangreichen Einblick in die Geschichte Aichachs bietet beispielsweise die Stadtführung "Stadt als Exponat", in die Friedbergs der 1,8 Kilometer lange Altstadtrundgang.

Von Eric Hartmann

Die wichtigsten Exponate der Landesausstellung sind ohne Zweifel die beiden Städte Friedberg und Aichach selbst, denn sie zeugen davon, wie die Wittelsbacher die Region während ihrer Herrschaft geprägt haben. In Aichach zeigen sich ihre Spuren besonders in Form der Stadtmauer und der beiden Stadttore, durch deren Bau Aichach überhaupt zur Stadt wurde.

Auch die Spitalkirche mit dem Fresko des Wittelsbacher Herzog Ludwig VII und die um Aichach herumliegenden Kloster Kühbach und Schloss Blumenthal sind geschichtsträchtige Orte. Einen umfangreicheren Einblick in die Geschichte der Stadt Aichach ermöglicht die Stadtführung "Stadt als Exponat".

In Friedberg gibt es den 1,8 Kilometer langen Altstadtrundgang "Im Wandel der Zeit", der die Sehenswürdigkeiten der Stadt abdeckt. Die Tour führt unter anderem zum Wittelsbacher Schloss mit dem Friedberger Museum, zur Pfarrkirche St. Jakob, zum Rathaus aus dem Jahr 1673 sowie zu den Stadtmauern und dem Folterturm. Im Rahmen der Landesausstellung zum Wittelsbacher Land gibt es in Friedberg, Aichach und der umliegenden Region noch einige weitere Angebote, zum Beispiel sogenannte gewandete Führungen, in denen Nachtwächter, Hexen und Mägde ihr Wissen weitergeben. Hier lohnt sich ein Blick in den Veranstaltungskalender, der alle Angebote bündelt.

Altstadtrundgang Friedberg - Im Wandel der Zeit, Infos: www.friedberg.de; Stadtführung "Stadt als Exponat" in Aichach, 60 Minuten, Mo.-Fr., 14 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen 11 und 14 Uhr, individuelle Termine möglich, Infos und Karten unter Telefon 0821/45057457; Veranstaltungskalender unter www.kalender.wittelsbacherland-verein.de