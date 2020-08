Von Ayca Balci

Wer sich auf die Spuren der österreichischen Kaiserin Elisabeth begeben will, muss nicht nach Wien fahren. Denn auch sie war Wittelsbacherin und verbrachte als junges Mädchen unbeschwerte Sommertage im Wasserschloss in Unterwittelsbach, weshalb das Renaissance-Gebäude auch volkstümlich "Sisi-Schloss" genannt wird. Ihrem Vater Herzog Max in Bayern diente es als Sommerresidenz; von hier aus ging er auf die Jagd oder mischte sich als "Zither-Maxl" in der Dorfwirtschaft unter die Leute.

In dem von einem Park und mehreren Weihern umgebenen Wasserschloss kann man derzeit zwei Ausstellungen besichtigen: Die Dauerausstellung fokussiert Elisabeths Leben von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod und geht dem Mythos "Sisi" nach. Die Sonderausstellung beschäftigt sich mit der Familie der berühmten Kaiserin. Zu sehen sind Originalexponate und Gemälde, die ihr Leben und Wirken, ihre Erfolge und Schicksalsschläge greifbar machen sollen. Rund ums Schloss führt auch eine Lausch-Tour: Ein zwei Kilometer langer Spazierweg, der über sechs Audio-Stationen durch die Parkanlage und das bewaldete Gebiet führt und in Oberwittelsbach endet. Audioguides können im Sisi-Schloss ausgeliehen werden. Alternativ gibt es die kostenlose App "Bayerisch-Schwaben-Lauschtour" zum Herunterladen.

Wasserschloss Unterwittelsbach, Klausenweg 1, Aichach, t 082 51/89 18 69, Mo.-So. und feiertags 10-18 Uhr, Infos: www.aichach.de/Freizeit; Infos zur Lauschtour: www.bayerisch-schwaben.de/a-rund-ums-sisi-schloss-aichach