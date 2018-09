15. September 2018, 10:34 Uhr Einsatz Taucher finden Toten im Lerchenauer See

Die Wasserrettung hat am Grund des Lerchenauer Sees einen toten Mann entdeckt. Zuvor war Passanten herrenlose Kleidung aufgefallen.

Am Grund des Lerchenauer Sees wurde am Freitagabend ein toter Mann gefunden. Passanten hatten zuvor am Ufer Kleidung entdeckt, der sie keinen Besitzer zuordnen konnten. Die Wasserrettung suchte daraufhin mit vier Tauchern nach einem Vermissten. Dabei entdeckten sie den Mann am Seegrund, berichtet die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).