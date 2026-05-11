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Konzert im Circus KroneTori Amos wird bei ihrem Auftritt in München gefeiert

Lesezeit: 1 Min.

Tori Amos, hier vor wenigen Tagen bei einem Auftritt in Budapest.
Tori Amos, hier vor wenigen Tagen bei einem Auftritt in Budapest. Marton Kovacs/AP

Im Fluss der Klänge: Tori Amos spielt bei ihrem Konzert in München Klassiker und Lieder ihres neuen Albums.

Kritik von Dirk Wagner

Mit tribalem Rhythmus startet der Schlagzeuger Earl Harvin im Circus Krone das Konzert von Tori Amos. Im Laufe des Abends werden solche, an die traditionelle Trommelmusik indigener amerikanischer Kulturen erinnernde Klangmuster immer wieder aus dem Rhythmusspiel des Tindersticks-Drummers hervorschimmern. Zusammen mit dem Bassisten Jon Evans bildet er die Begleitband der mittlerweile in England lebenden Sängerin, die stimmlich an diesem Abend von drei weiteren Sängerinnen unterstützt wird.

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