Eigentlich hätte Tony Lakatos auch Geiger werden sollen, wie so viele aus seiner ungarischen Roma-Familie, darunter der legendäre János Bihari. Doch mit 17 wechselte er zum Saxofon, und schon während seines Studiums am Budapester Bartók-Konservatorium spielte er mit eigenen Bands. Seit 1980 trat er viel in Deutschland auf, ab 1993 saß er bis 2021 in der hr-Bigband. Zahllos sind seine Kooperationen mit internationalen Stars, große Namen spielten auch immer in seinen Bands. Auch sein aktuelles Quintett, mit dem er jetzt in der Unterfahrt "Blue Chili" vorstellt, macht da keine Ausnahme: Mit Alex Sipiagin begleitet einer der besten Trompeter der Gegenwart seine expressiven Melodie-Linien, mit Danny Grissett ein angesagter Tastenhengst, mit dem österreichischen Bassisten Hans Glawischnig ein alter Weggefährte und mit Gregory Hutchinson einer der begehrtesten Drummer, der schon bei Joshua Redman, Roy Hargrove oder Joe Henderson wirbelte.

Tony Lakatos Quintett, Do., 23. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94