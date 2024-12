Von Curry bis Eisbombe – was die englischen Royals am liebsten essen

Tom Parker Bowles, Sohn von Queen Camilla, gibt in seinem Buch Einblicke in die königlichen Speisekarten. Welche Herrscher es krachen ließen – und welche Rezepte überraschend einfach sind.

Von Thomas Becker

Die beiden Damen hinten in der letzten Reihe kommen schnell zu einer Einschätzung. Tom Parker Bowles ist gerade erst bei seiner Kindheit angelangt („Wir hatten zwei Gewürze: Tabasco und Currypulver. Cola gab’s nur sonntags, eine halbe Dose.“), doch die Zuschauerinnen sind ihm bereits verfallen. „Sehr unterhaltsam“, schwärmt die eine Frau. „Und so humorvoll!“, sagt die andere. Und was soll man sagen: Sie haben beide recht. Ohne das neue Buch von Parker Bowles gesehen zu haben, glaubt man sagen zu können: So lustig, wie er das im Literaturhaus an der festlich gedeckten Tafel mit den falschen Kerzen erzählt, kann er das gar nicht aufgeschrieben haben.