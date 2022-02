Von Egbert Tholl, Augsburg

Auf der Straße in Tel Aviv treffen sie auf Chalil. Angestupst von Jürgen Kuttner und Tom Kühnel, den beiden Leitern des Augsburger Brechtfestivals, nahm der israelische Theatermacher Yotam Gotal Brechts "Lesebuch für Städtebewohner" zur Hand und ging damit auf die Straße. Er und sein Team sprachen Passanten an, lasen den Willigen unter ihnen Texte aus Brechts Sammlung vor und hofften auf Reaktionen. Da treffen sie auf Chalil, der erst zögerlich ist, sich dann aber sehr schnell begeistert auf das Unterfangen einlässt und nun im Film "The Desert A City" zu sehen ist, den Gotal mit Nitay Dagan drehte und der auf dem Brechtfestival gezeigt wird.

"World Wide Brecht" - die Möglichkeiten dieses Labels mussten Kuttner und Kühnel im vergangenen Jahr zwangsweise erkunden, als ihre Festivalausgabe nur rein digital präsentiert werden konnte, wegen der Seuche. War ihre erste gemeinsam kuratierte Ausgabe des Festivals kurz vor Ausbruch der Pandemie noch ein großes, turbulentes, überbordendes Fest gewesen, so offerierte die folgende, eben die im Jahr 2021, eine ungeahnte Chance: Ist alles digital, hat man auf einmal auch weltweit Zuschauer - alles, was 2021 und 2022 digital produzierte wurde, soll auch auf einer eigenen Homepage archiviert werden, die diesjährigen Beiträge sind derzeit noch zwei Monate online. Vor einem Jahr waren viele der Beiträge hochspannend, in diesem Jahr nun stellten Kuttner und Kühnel wieder ähnliche Anfragen, weil es kaum Planungs- und schon gar keine Reisesicherheit für internationale Gruppen gab. Schade nur, dass ihnen in diesem Jahr das große Fest zu ihrem Abschied verwehrt blieb.

Chalil, ein Araber, der beim sozialen Dienst von Tel Aviv arbeitet, erzählt nun, angeregt von Brechts Worten, wie er um sein kleines Häuschen bangt, das ihm sein Nachbar, ein Jude aus Frankreich, abluchsen will. Er erzählt auch von der Mühsal des täglichen Lebens, und Gotal macht sich mit seinem Team auf, in 48 Stunden das alles nachzudrehen. Das Ergebnis zeigen sie Chalil, er ist sehr zufrieden und für Gotal "ist er ein König".

Brecht wird international rezipiert - und mit verschiedenen Lebensrealitäten verbunden

Die nahöstliche Variation auf ein Thema von Brecht wird zusammen mit drei anderen Beiträgen im Textilmuseum gezeigt, teils sind die Macher in Augsburg anwesend und äußern sich, teils werden sie zugeschaltet. Nach mehr als drei Stunden schwirrt einem der Kopf, aber wichtiger ist zu erleben, dass Brecht international rezipiert wird und diese Rezeption mit Lebensrealitäten verbunden ist. Auch banalen, wie an der Truman University in Missouri, wo man einem Workshop beiwohnt, dessen Teilnehmer profund über diesen Brecht und auch die Sinnhaftigkeit der Beschäftigung mit ihm streiten. Soumyabrata Choudhury, Professor an der Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi, macht indes einen Kunstfilm über die Arbeitsmigranten in Indien, die im Lockdown millionenfach weit entfernt von ihren Heimatdörfern festsaßen. Er nimmt sich Brechts "Ozeanflug" vor, das Radiostück, das unverhohlen von der Faszination technischer Möglichkeiten kündet, lässt Züge und Vögel sprechen, dargestellt nur mit zwei Händen. Dass Choudhury persönlich anwesend ist, nimmt seinem poetischen Film aber nichts von seiner Rätselhaftigkeit. Ganz anders, ganz konkret: das Schicksal der Frauen, die in Herat in Afghanistan zusammen Theater machten und jetzt im Untergrund leben. "Das fünfte Rad" vom Simorgh Theater ist erschütternd.

Live gibt es ein Gastspiel aus Togo, "Mutter Courage", inszeniert von Ramsès Bawibadi Alfa. Der arbeitet in Europa und in Lomé, dort entwickelte er diese Weltpremiere mit acht Darstellenden, die nun in einer Exportversion auf Deutsch und Französisch zu sehen ist, in Lomé wird sie als Fest an frischer Luft und mit vielen Marionetten zu sehen sein, deren Transport jetzt leider zu teuer war. Die Aufführung erzählt, unterfüttert mit viel afrikanischer Musik, vom Dorfleben, aber auch den ganzen Brecht. Kolonialgeschichte und Gegenwart vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges bilden ein schillerndes, auch ein wenig mühseliges Panoptikum.