Normalerweise ist das Öko-Festival Tolllwood bestimmt gegen die Haltung von Wildtieren. Aber bei diesem Tiger darf man ruhig eine Ausnahme machen, denn der Einsatz auf einer Show-Bühne darf als absolut artgerecht angesehen werden. Handelt es sich doch um Tom Jones, Künstlername: Tiger, die einzig wahre Show-Raubkatze, die eigentlich ein walisischer, von der Queen geadelter Löwe ist, wenngleich er meist eher mit den weißen Zirkustigern von Las Vegas assoziiert wird.

Jedenfalls ist Jones mit 82 Jahren vergangenen November operiert worden ("Papa hat jetzt zwei neue Hüften", postete er) und kann sich wieder in Konzerten austoben: Bisweilen setzt er sich auf einen Hocker, aber bei seinen Riesenhits "Sexbomb", "It's Not Unusual" oder "What's new Pussycat" reißt es ihn dann mit. Gerade hat er vier Konzerte in Deutschland 2023 angekündigt, in Ulm, Frankfurt, Baden-Baden und am 23. Juni auf dem Münchner Tollwood.

Im Musikarena-Zelt sind bereits fast alle Plätze vergeben, etwa an Die Fantastischen Vier (25.), Jan Delay (26.), Nico Santos, The Lumineers (27.), Sportfreunde Stiller (28.), Bonny Tyler & Chris Norman (2.7.) und Silbermond (9.).

Tom Jones, Fr., 23. Juli, Tollwood, München, Theresienwiese