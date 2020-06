Wissenschaft ist wichtig, überlebenswichtig. Sie strebt in allem, was sie tut, nach Wahrheit, ist dabei aber nicht vor Irrtümern gefeit. Man kann das problematisch und verlogen finden. Man kann aber auch sagen: Das ist menschlich, und kann darin so manch Verrücktes oder Komisches sehen. Welche absurden Absichten, Terminologien und Auswirkungen hinter und in der Wissenschaft stecken, dem spürt der britische Cartoonist Tom Gauld seit Jahren nach. Viele seiner oft hochkomischen Cartoons hat das renommierte Magazin New Scientist gedruckt. Eine Sammlung von 150 davon ist nun unter dem Titel "Abteilung für irre Theorien" im März bei der Edition Moderne erschienen. Egal ob Archäologie, Biologie, Chemie, Geologie oder Physik: Kaum eine wissenschaftliche Disziplin ist dabei vor dem kritisch-spöttischen Blick des Engländers gefeit. Da geht es um "Glückwunschkarten von nichtakademischen Verwandten", ein misslungenes Experiment wird einfach rückwirkend zum Kunstwerk erklärt. Wir sehen Science-Fiction-Figuren, die einen Wissenschaftler auf ihre Seite ziehen wollen oder "Vorschläge für Bilderbücher für junge Bakteriologen". Gaulds Cartoons sind Studien über den Wissenschaftler als eine seltsame und am Ende doch sehr menschliche Spezies, die der Zeichner mit trockenem Humor sowie mit kluger Ironie aufs Korn nimmt. Und mit einer deutlich erkennbaren Sympathie.

Tom Gauld: Abteilung für irre Theorien, Edition Moderne, 19,80 Euro