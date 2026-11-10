Wer immer sagte, der Advent sei eine Zeit des Wartens und der Innenschau, der lebte in einer anderen Zeit. Die Vorweihnachtsphase schiebt rastlos voran, und wo sieht man das besser als beim Tollwood -Trubel? Bei Münchens großem Kulturmarkt denkt man schon weit voraus, über die anstehende Wintersaison hinaus. Für das Sommer-Festival hat man jetzt große Ereignisse zu verkünden: Wo anderen schon die Heiligen Drei Könige fern erscheinen, wartet man bei Tollwood sehnsuchtsvoll auf die Ankunft der Queens Of The Stone Age in sieben Monaten. Die großen alten weißen Rock-Könige sind das absolute Highlight 2027 in der Zeltarena (18. Juni), Konzerte weiterer Pop-Sterne sind längst ausverkauft, wie Simply Red, Wanda (daher ein Zusatztermin) oder Dieter Thomas Kuhn, noch könnte man nun Vorfreude auf sommerliche Surf-Sounds von Jack Johnson (23. Juni) als Weihnachtsgeschenk organisieren – aber, wir holen hier gerade mächtiger aus als der Schweif des Kometen.

Schon das Winter-Festival hat ja jede Menge zu bieten, Geschenke und Glühweinrausch auf dem Markt der Ideen, drei unterschiedliche Show-Produktionen unter dem Motto „Made To Move You“ im Grand Chapiteau, weitere Attraktionen in einer ganz neuen Spielstätte und wieder einmal den kollektiven Versuch der Weltrettung. Dass man hierbei keinesfalls Warten darf, zeigt schon das zweite Motto dieses Winterfestivals: „All In fürs Klima“. Nur wenn man jetzt gemeinsam anpackt, so Festival-Direktorin Rita Rottenwallner, bestehe noch „ein Quäntchen Hoffnung für die Zukunft“ der Menschheit. Also auf, es drängt.

Die Öffnungszeiten von 24. November bis 23. Dezember sind Montag bis Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Die Schließzeiten: Markt Sonntag und Montag 22.30 Uhr, Dienstag bis Samstag 23.30 Uhr; Gastronomie Sonntag und Montag bis 0 Uhr. Silvesterparty am 31. Dezember 19 Uhr, Open End

Die Welt als Kartenhaus

Ein Kartenspiel mit Motiven aus der Natur kann man auf dem Festival kaufen, die Bilder sind auch auf einem riesigen Kartenhaus am Eingang zu sehen. Foto: Jennifer Daniel Studio Melskotte

Es sieht verspielt aus, auch ein bisschen nach Lebkuchenhaus, aber beim diesjährigen Hauptkunstwerk geht es um etwas Ernstes: Fast acht Meter hoch türmt sich ein Kartenhaus auf dem großen Eingangsplatz des Festivals auf. Alle 54 Karten des Sets sind darin verbaut. Zumindest statisch besteht keine Einsturzgefahr. Symbolisch aber erinnert die Konstruktion daran, wie fragil das Umweltsystem dieses Planeten ist. Zieht man eine Karte weg, kann alles in einer Kettenreaktion einstürzen. Deshalb fordert die Tollwood-Parole diesen Winter auf „All In fürs Klima“ zu gehen, also alles auf die Umwelt zu setzen. Auf den Karten des Riesenhauses hat die Künstlerin Jennifer Daniel in den vier Spielfarben Säugetiere, Wassertiere, Vögel und Insekten abgebildet, die es zu schützen gilt (das Set kann man in Normalgröße für acht Euro erwerben, der Erlös geht an eine Klimaschutzorganisation). Der Joker ist hier der Mensch, der hoffentlich kein Narr ist und das Spiel noch herumreißt.

Unter den Riesenkarten gibt es einen gläsernen, begehbaren Raum: Hier werden in einer Videoinstallation den Besuchern „die Folgen unserer bisherigen klimatischen Spielzüge“ vorgeführt. Wie das Thema die Tollwood-Gäste bewegt, hat das Team schon im Sommer erfahren: Da hat man sie befragt, die Antworten sind nun in Zitaten auf dem Holzzaun ums Gelände angebracht. Ein alter Mann zum Beispiel hat gesagt: Wir Alten hatten das tollste Leben, aber jetzt sind auch wir gefragt.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer berichtet auf Tollwood von den Machtkämpfen hinter der Klimakrise. Foto: minimalsurrea

Das Klima ist auch Thema in der Reihe „Die Welt zu Gast im Zelt“. Immer am Montag reden prominente Gesprächspartner im Grand Chapiteau 90 Minuten lang über Wege aus der Krise des Planeten. Die Umweltaktivistin Luisa Neubauer berichtet von „Machtkämpfen hinter der Klimakrise“, zeigt eine „realistische Utopie“ auf und fragt: „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (30. November). Den Widerstreit zwischen Machtpolitik und Klimaschutz hat auch der Grünen-Politiker Robert Habeck erlebt, einst Bundeswirtschaftsminister, inzwischen Bestseller-Autor, der in seinem Buch „Arctic Meltdown“ die Auswirkungen der Polkappen-Schmelze auch auf die Friedensordnung beschreibt (21. Dezember). Außerdem zu Gast sind der „Terra X“-Moderator und Meeresbiologe Ulli Kunz (7. Dezember) sowie die Umweltethikerin Uta Eser und der Meteorologe Sven Plöger (14. Dezember).

Bewegendes im Zirkuszelt

Der Schwerkraft zu entkommen, das versucht die Gruppe „Gravity & Other Mysts“. Foto: Darcy Grant

10 000 Stunde brauche es, um eine Fähigkeit so richtig gut zu beherrschen, so wird der schwedische Psychologe Anders Ericsson gern zitiert. Aber man braucht sich keiner Illusionen hingeben: Es würden den meisten wohl keine 100 000 Stunden an Übung reichen, um das hinzubekommen, was die acht Artistinnen und Artisten der Gruppe „Gravity & Other Mysts“ beherrschen. Es ist Spitzenathletik begnadeter Körper, worauf ihre Show „Ten Thousand Hours“ basiert: Personen fliegen durch den Saal oder stapeln sich zu Pyramiden. „Die Leistung dieses Ensembles wirkt fast übermenschlich“, schrieb einmal The Guardian. Bitte nicht zuhause nachmachen! Aber darum geht es hier auch gar nicht bei der ersten von drei Shows im großen Tollwood-Theaterzelt: Vielmehr zeigen die Akrobaten vor der perfekt gelungenen Übung hier gerade das Üben, Scheitern, Stürzen, Aufstehen und Wiederholen und Spaß-dabei-haben – eine Metapher auf das Leben (Mittwoch bis Sonntag, 25. bis 29. November).

Vom Schafhirten zum Tänzer und Choreografen: Lewis Major. Foto: Chris Herzfeld Camlight

Und so kann man sich eben jeder mit diesen Perfektionisten verbinden. Ganz im Sinne des Mottos „Made To Move“ der Show-Trilogie im Grand Chapiteau: Hier bewegt sich jemand, um die Zuschauer im Inneren zu etwas zu bewegen. Das soll auch Lewis Major gelingen, obwohl der früher eher Schafe bewegt hat. Er lebte als Hirte auf einer Farm in Südaustralien. Dann wurde er Choreograf, und seine Tanzstücke strömen immer noch eine unheimliche Ruhe aus. Drei seiner Choreografien hat Major zum Stück „triptych“ zusammengefasst. Von diesem intellektuellen Titel soll man sich nun nicht abschrecken lassen, sagt der künstlerische Leiter von Tollwood, Bastian Kabuth. „Triptych“ sei ein kleines Wunder, voller Zauber und Leichtigkeit, geschaffen, um den Menschen die Berührungsängste vor zeitgenössischem Tanz zu nehmen. Das hat Lewis Major schon weltweit vollbracht, nicht nur in seiner Heimat, wo das Stück viermal in der Oper von Sidney zu sehen war (2. bis 9. Dezember).

Rock’n’Roll im Zirkus: das Stück „Mad in Finland“. Foto: Sebastien Armengol

Die Australier Europas, das sind vielleicht die Finnen. Eigenbrötler jedenfalls, die glücklichsten Menschen der Welt im Land mit der höchsten Suizidrate. So zumindest die Klischees. Und mit solchen Klischees spielen die acht Frauen von Galapiat Cirque nur allzu gerne. Vor dem Tollwood-Zelt heizen sie ihre funktionstüchtige Sauna in einem Wohnwagen auf, und sie plappern die Gäste auch schon vor der Show auf Finnisch zu. So eingestimmt denkt man dann nach Show-Beginn mit der Suomi-Nationalhymne auf einem kaputten Cello bei Holzfälleraction, Wintersport, Fußjonglage und weiterer Akrobatik, aber auch mehrstimmigem Gesang und Rock: Die spinnen, die Finnen (12. bis 20. Dezember).

Neue magische Orte auf dem Gelände

Weit übers Gelände wird die Tänzerin „Be The Disco Ball“ von der neuen Cube-Bühnen aus funkeln. Foto: Be The Disco Ball

Natürlich ist man noch in München, aber immer wieder schafft es Tollwood, die Gäste in Fantasiewelten zu entführen. Man biegt um die Ecke, steigt in den Lkw-Anhänger der belgischen Gruppe Post uit Hessdalen und befindet sich in einem Ballsaal, also in einem Raum voller Bälle, die ein einzelner Mann zum Fliegen, Bouncen, Wirbeln bringt (11.-14.12. und 16. bis 18.12.). Noch eine Gasse weiter haben andere Belgier, „La Corneille bleue“, ein kleines Ziehharmonika-Zelt aufgespannt, spielen darin für ganz wenige Gäste poetisch mit kuriosen Kostümen das traumhafte Alltagsleben seltsamer Gestalten vor (24.-29.11. und 1./2.12.). Und ein Lieferwagen wird zu einem gemütlichen Restaurant: Zwei bis vier Gäste dürfen im „Cafe Bang Bang“ Platz nehmen, werden bedient und bekommen von Schauspielern dabei zehn Minuten lang Geschichten über Krieg und Frieden aufgetischt (Plätze am besten reservieren; 4.-9.12.).

Ein Lastwagenanhänger wird zum „Ball-Saal“: die Performance von „Post uit Hessdalen“. Foto: PUH

Außer diesen drei mobilen Bühnen gibt es auch ein neues Forum für Gratis-Sensationen: Statt des Feuershowplatzes vor dem Haupteingang wird, wo einst der Zauberwald war, der Tollwood-Cube immer wieder Besucher um sich scharen – etwa wenn hier die niederländische Tänzerin namens Be The Disco Ball in einem Spiegelfacetten-Anzug im gleißenden Licht weit übers Gelände strahlt (27./28.11.). Auf der vier mal vier Meter großen, um vier Meter erhöhten Fläche schwingt auch der Artist Jonas Dürrbeck am Flying Pole, tönen die Alphornbläser aus dem Olympiapark und spitzt der Kunstpfeifer Sirius Madjderey die Lippen. Die bewährte Truppe „Faszination Feuershow“ hat ihr Spektakel eigens für den Cube umgestaltet (30.11.-6.12.). Auch der „Pyromancer“ Eddie Egal entfacht hier mit Flammenwerfern, DJ-Set und Getrommel bei „Pyrocussion“ ein Disco-Inferno (11.-16.12.).

Neues auf dem Markt

Beliebter Treffpunkt auf dem Markt: die Lotte. Foto: Alexander Scharf

Man muss so ehrlich sein, manchen Tollwood-Besuchern sind Kultur und politisches Engagement ziemlich schnuppe, solange der Glühwein warm und die Weihnachtsgeschenke originell und bezahlbar sind. Viele kommen einfach zum Bummeln oder Feiern in den Budenstraßen und Zelten. Auch sie freuen sich aber über Neuigkeiten, und da hat die Gastronomie wieder einiges zu bieten: In der geräumigen „Waldbar“ vor den Eistockbahnen gibt es Jagertee und mehr zum Andüdeln, in der Südtiroler Speckhütte Alpenschmankerl von Almburger bis Kaspressknödelsuppe, bei der The Indian Wrap Company Samosa, Pakora & Co. und bei Café Bar Mauerer allerlei süße Sünden.

Die Hoffnung: etwas finden für den Gabentisch, was noch keiner hat. Vielleicht wird man heuer fündig bei den „Wechselständen“, die immer nur eine Woche lang im Mercato-Zelt zu Gast sind: der Gemeinwohlladen Dein’s & Mein’s mit Essig, Dips, Schnaps und Marmeladen aus geretteten Lebensmitteln; Pandis Comic Shop mit Schafkopfkarten mit Comicmotiven; oder Wuid Lebn mit Balance-Boards, Surferketten und Longboards. In „Bettinas Keim Backstube“ im Basar-Zelt gibt es Brot aus gekeimtem Getreide.

„Hielo“, dem leuchtenden Eisbär, kann man von 24. bis 29. November auf dem Tollwood-Gelände begegnen. Foto: Tim Davies Design

Freilich kann man beim Bummeln auch immer mal über einen der vielen Walking-Acts auf dem Gelände stolpern und staunen, den riesigen „Cromosaurus“, einen leuchtenden Eisbär, Geschöpfe aus der Tiefsee oder die Rottaler Habergoaß, Hexn und Rauwuggal beim kinderfreundlichen Perchtenlauf (12.12.).

Musik im Hexenkessel, für Rudel und Kinder und an Silvester

Zurück aus dem Achtzigern: „Lila Sterila“ hatten einige NDW-Hits in München. Foto: Armin Törkell

„Da kommt der Wahnsinn“, ist ein schöner Song der Band Lila Sterila. Schon klar, der Wahnsinn an Konzerten tobt immer eher beim Sommer-Tollwood, aber auch im Winter ist tolle Musik geboten. Wie eben von Lila Sterila, die zumindest in der NDW-Phase zuhause in München weltberühmt waren (1.12.). Das Programm im Hexenkessel-Zelt hat Wirtin Niko Strnad wieder wie einen Zaubertrank zusammengebraut – aus höchst unterschiedlichen und meistens hier gewachsenen regionalen Zutaten. Nur ein paar Beispiele der zwei bis drei Konzerte täglich: Blues von Black Patti (25.11.), Ska von Bluekilla (1.12.), das Benefizkonzert mit Ex-OB Dieter Reiter und Isarrider (6.12.), die Münchner Allstar-Combo French Kiss mit Caro Kelly (14.12.), Glam-Party mit Gerry & Gary (19.12.) oder Ecco DiLorenzo and The Innersoul (21.12.).

Wer selber lauthals singen möchte, sollte zum großen „Rudelsingen“-Abend kommen, wo Ulric Wurschy und Volker Becker launigst durch ihre Hitparade führen (30.11.).

Kinder haben ihre eigenen Lieblinge auf Tollwood, sie kommen zu den Konzerten von Eichhorn & lila Hund (28.11., 13.30 Uhr) und Tom & Heiner (12.12.); ebenso im Hexenkessel gibt es Mitmachlesungen für Kinder, etwa „Mausige Weihnachten“ mit Lomäus Berthaar (1. und 14.12., 14.30 Uhr).

Nachdem nach dem 23. Dezember ein wenig Weihnachtsfrieden auf dem Tollwood-Gelände geherrscht hat, wird es dann an Silvester noch einmal groß krachen. Auf fünf Areas in Zelten oder unter dem Sternenhimmel wird mit Bands wie Jamaram & Jacoustix, Falschgeld oder Boticelli Baby gefeiert; im Grand Chapiteau macht das Team vom Harry Klein Club wieder Party mit der Drag-Show „Lovers Lipsync Battle“ und House-DJ-Legende Karotte.