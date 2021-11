Heiße Nummer: Die Berliner Kompanie "Die Flugträumer" verbindet in ihrer halbstündigen Show "Alice Air On Fire" Feuerzauber mit Artistik.

Mit viel Flammenzauber will Tollwood in diesem Jahr Wärme, Licht und Poesie in den kalten Advent bringen. Dem Klimawandel trotzen die Festivalmacher dabei ebenso wie der Pandemie. Es gibt keine Dinner-Show, aber viel Freiluftspektakel, nur halb so viele Kunsthandwerker, aber ein Marktzelt mehr.

Von Michael Zirnstein

Feuer-Shows

Die schlechte Nachricht: Es wird kein kuscheliges Theaterzelt mit Dinner und Show geben in diesem Tollwood-Winter, und auch keinen Weltsalon, in dem man sich bei Diskussionen, Kabarett und Kunst-Bummel zwischendurch einmümmeln kann. Alle Shows finden in diesem Advent coronakonform draußen statt, da ist es durchaus beruhigend, dass sie alle mit wärmenden Flammen spielen. Also, Feuer frei auf der Theresienwiese (und auch der Eintritt ist dabei immer frei).

Feuertänzer gibt es wie Grillpartys an der Isar, also zuhauf. Tollwood-Stammgäste kennen etwa die Truppe "Faszination Feuershow", die die "Flammen zu Partnern der Künstlerinnen macht" seit Jahren. Sie zündelt auch heuer wieder mehrmals, ebenso wie Pyro-Performer Lydia ("Elements of Fire"), Mirjam (Feuer- und LED-Wirbel), LaLuz mit ihrem "Fire Circus" und der Italiener Andrea Salustri, der zuerst über ein Philosophiestudium dem verzehrenden Element auf die Spur kommen wollte, dann als Straßenkünstler in Berlin.

Detailansicht öffnen Feurio: Performance "As Long As It Burns" mit hohem CO2-Ausstoß von Andrea Salustri. (Foto: Ana Halina Ringleb/Tollwood)

Bilder lassen vermuten, dass Klimaschützer angesichts des CO₂-Ausstoßes beide Augen zudrücken sollten bei diesen lodernden Darbietungen. Aber Feuer und Kunst, da geht es freilich um mehr, um Seelenreinigung, Augenzauber, Bilderpoesie. Am weitesten reizt die Kompanie "Die Flugträumer" das Spiel mit den Flammen aus. Seit 15 Jahren verbinden die Berliner alle möglichen zirzensischen Künste mit Feuer. Ihr halbstündiges Programm "Alice Air On Fire" eröffnet nun an drei Abenden das Tollwood-Festival auf dem Feuershow-Platz: Artisten in Luftreifen, beim Bodenturnen und an den Strapaten erzählen ein apokalyptisches Märchen von der "erhabenen Sinnlichkeit und der explosiven Kraft des Feuers".

Alice Air On Fire, 26.-28. Nov., Fr./Sa. 18.30 & 20.30 Uhr, So. 17 & 19 Uhr, Feuershow-Platz

Markt, Gastronomie und Kunst

Der zwölf Meter große Phoenix des Künstlers Adam Stubley am Haupteingang zum Zelt- und Budendorf auf der Theresienwiese steht symbolisch für das Winter-Festival selbst (ebenso wie das Mitmachtheater "Die Reise des kleinen Phoenix" im Kinderzelt): Auch das Winter-Tollwood ist aus der Covid-Asche auferstanden. Es muss sich allerdings noch den Staub von den Flügeln schütteln, noch kann sich das Festival nicht zur vollen Pracht entfalten. Wo normalerweise 220 Händler ihr Kunsthandwerk an den Ständen anbieten, sind es diesmal nur die Hälfte.

Detailansicht öffnen Gut bedacht: Um mehr Abstand zu gewinnen, gibt es in diesem Winter ein Zelt mehr als in früheren Jahren. (Foto: Ingmar Wein/Tollwood)

Aber es glitzert schon wieder an allen Ecken und Ende, und diesmal ganz besonders im neuen Zauberwald. Auf dem Plätzchen im hinteren Teil bringt der Künstler Thorsten Mühlbach die Glühwein-Trinker mit seinen bereits von der Freifläche bei der U-Bahn bekannten Discokugel-Objekten zum Funkeln, hier mit einem zwölf Meter hohen Spiegel-Weihnachtsbaum und einem Pegasuseinhorn.

Neu sind auch die vier Bahnen zum Eisstockschießen (umweltbewusst auf Kunststoff-Eis), die Gruppen für Weihnachtsfeiern mieten können - ein frostiges Vergnügen im Advent. Aber nur draußen frieren, das wäre nicht Tollwood. Ein Winterfest ohne die Marktzelte, das wollten sich Rita Rottenwallner und ihr Team nicht vorstellen. Um drinnen mehr Platz und Klarheit zu schaffen, gibt es diesmal vier Zelte - streng getrennt in Warenverkauf und Gastronomie: Bazar, Mercato und Emporion sind für die Händler von Recycle-Designobjekten, Keramikfröschen und Co; am Foodplaza gibt es einen neuen Tibetstand und Bio-Leckereien aus aller Welt, etwa gegrillte Heimchen (Insekten) vom Herd.

Winter-Tollwood-Markt, Mi., 24. Nov., bis Do., 23 Dez., geöffnet Mo.-Fr 14-24 Uhr, Sa. 11-24 Uhr, So. 11-22 Uhr

Performances und Walk-Acts

Schon im Sommer hockte Bastian wie ein Buddha in einer Art Schneekugel, in der er einen kleinen Garten hegte und pflegte und den Passanten Tipps zum Harken und Jäten gab. Das kam so gut an, dass der Pantomime Sebastian Weiß mit seiner coronasicheren, mobilen Mini-Welt auch zum Winterfestival kommt. Nun hat es allerdings geschneit in seinem kleinen Reich, und Bastian erzählt - ohne Worte - seine Geschichten als Schneekönig. Bitte nicht schütteln, außer vor Lachen (Schneekönig, Sa.,-Do., 18.-23. Dez., div. Zeiten).

Detailansicht öffnen Bastian, der Pantomime, freut sich wie ein "Schneekönig" (so der Titel seiner Performance), dass er im Winter in seiner kuscheligen Kugel sitzen darf. (Foto: Tollwood)

Wie Bastian verwandeln viele eigenwillige, zauberhafte Figuren das Tollwood-Gelände wieder in ein lebendiges Märchen: sei es Jochen, der Elefant, sei es die Hula-Hoop-Elfe Fantomes de Flammes, oder seien es die Zebra-Stelzenläufer in ihren leuchtenden Gewändern.

Die oft überraschenden Begegnungen mit den Performances und Walk-Acts machen den Charme des Tollwood-Festivals aus. Ein bisschen planen lässt sich der Besuch der Straßenkunst-Höhepunkte allerdings schon (genaue Zeiten auf tollwood.de): Das niederländische Teatro Pavanas spielt märchenhaftes Leucht-Stelzentheater (24.-29.11.); Toni Ortiz setzt bei seiner "Cubiart" bemalte Würfel zu gigantischen 3-D-Straßenbildern zusammen (16.-23.12.); Jonas Dürrbeck zeigt Kraft und Balancegefühl bei seiner Handstandequilibristik (10.-12.12.); This Maag unterhält sein Publikum mit "EU-zertifiziertem Schweizer Humor" 24.-28.11); René Frotscher (26.11.-18.12.) verzaubert mit Illusionen und britischem Humor ebenso wie "Das Alphorntrio vom Olympiapark" mit heimischem Wohlklang (29.11., 6.12., 13.12., 20.12.).

Umweltaktionen

"Die Erde brennt!" Es wird heißer und heißer auf dem Planeten, da kann die Tollwood-Eingreiftruppe nicht tatenlos zusehen. Seit jeher Feuer und Flamme für den Umweltschutz, beteiligt sich das Festival-Team am Tag der Menschenrechte, Sonntag, 12. Dezember, von 12 Uhr an zusammen mit der Initiative "Fridays for Future" an einem Social-Media-Flashmob. Auf der Theresienwiese wird dafür telegen ein riesiges Erdscheiben-Kunstwerk abgefackelt. Die Aktion soll zeigen: "Klimaschutz ist eine staatliche Menschenrechtsverpflichtung", ebenso wie das Recht auf Trinkwasser und ausreichende Ernährung.

Bei so viel Feuer geht fast das offizielle, eher herbstlich anmutende Winter-Tollwood-Motto 2021 unter: "Aufwind!" Im "Energie Pavillon" im Emporion-Zelt geht es daher um den Wind und andere klimafreundliche Energiequellen. Und im "Grünen Pavillon" im Bazar-Zelt stellen unterschiedliche Sozial-, Umwelt- und Tierschutz-Organisationen ihre Vision vom "Wind des Wandels"vor.

"Die Erde brennt", So., 12. Dez., ab 12 Uhr

Licht-Show

Lange war Irina Titovas Kunst nur auf Sand und aus Sand gebaut. Als sie während ihres Kunststudiums ehrenamtlich in einem Moskauer Museum half, entdeckte sie bei ihrer Therapie-Arbeit mit autistischen Kindern die Sandmalerei für sich. Mit flinken Fingern zog sie Spuren in den rieseligen Untergrund und verblüffte und berührte das Publikum in ihren Live-Shows: Eine "Sandsation" lobte man die "Queen of Sand" und folgte ihr "In 80 Bildern um die Welt".

Detailansicht öffnen Irina Titova, die "Queen of Sand", malt in ihren Schnellzeichen-Shows nun mit Taschenlampen. (Foto: We.Production/Tollwood)

Die Welt ist der 31-jährigen Russin nicht mehr genug, nun will sie ins All: "Creation Of The Universe" heißt ihr neues Programm, das sie auf der Tollwood-Performancebühne zeigt. Diesmal malt sie ihre Fantasiewelt nicht in den Sand, sondern ebenso vergänglich mit Taschenlampen auf eine lichtempfindliche Leuchtscheibe.

Irina Titova, Fr.-So., 3.-5.12., 18 & 20 Uhr

Musikprogramm im Hexenkessel-Zelt

Ein "Hexenkessel" voller Live-Musik und Drinks, "wo der Bär steppt und der Rock'n'Roll tobt" - das war lange nicht vorstellbar, aber diesen Winter soll es wieder so sein (wie genau das G-regelt sein wird, war zu Redaktionsschluss nicht klar, ebenso nicht, ob es Kontrollen am Tollwood-Eingang gibt oder nicht). Der Plan von Programmmacherin Niko Strnad im Musikzelt ist es jedenfalls, jeden Tag zwei Bands auf die Bühne zu stellen: Da gibt es Austro-Pop von Austria Ei (27.11., 16 Uhr) und Austria Projekt (4.12., 19.30 Uhr) ebenso "desaströsen" Rock von Dillitzer (26.11, 19.30 Uhr) und "Jazz voller Eleganz" mit Jasmin Bayer (7.12., 19.30 Uhr). Bayerisches wie die "Elektrische Volksmusik" der Diatoniks (9.12., 19.30 Uhr) hat ebenso Platz wie Irisches der Paul Daly Band (23.12., 19.30 Uhr). Auch viele Münchner Szene-Stars freuen sich übers große ausgelassene Publikum wie Philipp Bradatsch (6.12., 16.30 Uhr), Dr. Will (27.11., 19.30 Uhr), Marc Dorendorf (6.12., 19 Uhr), Ecco DiLorenzo und Caro Roth (16.12., 19.30 Uhr) und Titus Waldenfels sogar dreimal (24.11., 15.12., 22.12., 16.30 Uhr).