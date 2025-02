Noch einmal von Alabama träumen, das können in diesem Sommer die Tollwood -Besucher. Gerade hat die Festival-Leitung bekannt gegeben, dass die Southern-Rock-Band Lynyrd Skynyrd am 30. Juni im Musik -Arena-Zelt im Südteil des Olympiaparks auftreten wird. Die Gruppe um Johnny Van Zant wird dann sicher neben „Free Bird“ und „Simple Man“ auch ihren Mega- und Wiesn-Hit „Sweet Home Alabama“ spielen. Nun muss man kurz innehalten und sich fragen, ob diese Südstaaten-Oldies und der Song gesinnungstechnisch überhaupt zu einem weltoffenen Öko-Festival passen.

„Sweet Home Alabama“ gilt schließlich als Retourkutsche auf die Rassismuskritik des Kollegen Neil Young in dessen Songs „Alabama“ und „Southern Man“. Inzwischen gilt das ironie- und sarkasmusvolle Stück von Lynyrd Skynyrd Rock-ologen allerdings als rehabilitiert. Einer Feier des Jubiläums „50 Jahre Sweet Home Alabama“ auf Münchens großem Sommer-Festival steht somit nichts im Weg, 60 Jahre Lynyrd Skynyrd können gleich mitbejubelt werden, obwohl die Band mit ihrer bewegten Geschichte – unter anderem starben Gründer Ronnie van Zant und andere Mitglieder 1977 bei einem Flugzeugabsturz – natürlich längst nicht mehr die alte ist. Seit 2018 will sich die Truppe zudem endgültig von ihren Fans auf Tour verabschieden, der Auftritt in München dürfte eine der letzten Gelegenheiten sein, sie zu sehen.

Zudem haben die Organisatoren zwei weitere Künstler genannt, mit denen das Programm in der größten Tollwood-Spielstätte nun komplett ist: Am 5. Juli gastiert Willy Astor in der Arena, und das gleich doppelt. Der Münchner Kabarettist und Musiker spielt nachmittags sein Familienprogramm „Kindischer Ozean“ und abends sein Best-of aus 40 Jahren. Wortspiel-verliebt ist auch Marc Rebillet, der am 15. Juli anreist: Von seinem Apartment in New York aus sendet der DJ und Performance-Künstler regelmäßig im Bademantel so eigenwillige wie erfolgreiche Musikvideos in die Social-Media-Welt.

33 Bezahl-Konzerte sind damit fest ausgemacht auf dem Tollwood. „Von Rock-Ikonen über experimentelle Künstler bis hin zu einfühlsamen Songwritern ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Mathias Schaettgen, verantwortlich für das Arena-Programm von 19. Juni bis 20. Juli. Als Höhepunkte gelten der Auftritt von Iggy Pop (24. Juni), das einzige Deutschland-Konzert von Roxette in diesem Jahr (23. Juni) und Patti Smith (14. Juli). Deutschsprachige Stars wie das Soul-Paar Max Herre und Joy Denalane (7. Juli) sind ebenso vertreten wie das legendäre französische Elektro-Duo Air.

Der Vorverkauf laufe sehr gut, es seien bereits mehr als 100 000 Karten vergeben. Vier Konzerte sind bereits ausverkauft: Berq, Wanda, Element of Crime und Spider Murphy Gang. Nur noch Restkarten gibt es für Samu Haber, Roxette, Fäaschtbänkler, BAP sowie für die „Legenden-Nacht“ mit mit Suzi Quatro, Maggie Reilly und Manfred Mann’s Earth Band.

Das Arena-Programm auf dem Sommer-Tollwood

19. Juni: Samu Haber

20. Juni: Grossstadtgeflüster & Paula Carolina

21. Juni: Edmund

22. Juni: Suzi Quatro, Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly

23. Juni: Roxette

24. Juni: Iggy Pop

25. Juni: Ronan Keating

26. Juni: Melissa Etheridge & The Corrs

27. Juni: Paula Hartmann

28. Juni: Fäaschtbänkler

29. Juni: Berq

30. Juni: Lynyrd Skynyrd

1. Juli: Heilung & The Hu

2. Juli: BAP

3. Juli: Meute

4. Juli: Alexander Marcus

5. Juli: Willy Astor, „Kindischer Ozean“ (14.30 Uhr), „Best of“ (19 Uhr)

6. Juli: Ennio

7. Juli: Max Herre & Joy Denalane

8. Juli: Joe Satriani & Steve Vai als Satchvai Band

9. Juli: Revolverheld

10. Juli: Element of Crime

11. Juli: Wanda

12. Juli: Amistat

13. Juli: Spider Murphy Gang „Unplugged“

14. Juli: Patti-Smith-Quartet

15. Juli: Marc Rebillet

16. Juli: Air play „Moon Safari“

17. Juli: Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning

18. Juli: Faber

19. Julia: Lea

20. Juli: Jamie Cullum

