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Mr. TollwoodSo einen wie ihn findet man selten

Lesezeit: 3 Min.

Mehr als 30 Jahre war Manfred Greber Busfahrer in München, regelmäßig fuhr er zum Tollwood-Festival. Das Foto zeigt ihn im Sommer 2016.
Mehr als 30 Jahre war Manfred Greber Busfahrer in München, regelmäßig fuhr er zum Tollwood-Festival. Das Foto zeigt ihn im Sommer 2016. Robert Haas

Manfred Greber, Stammfahrer der Tollwood-Sonderlinie, über die schönsten Begegnungen, seine Sondermaut und eine innige Freundschaft, die mit einer Einstieghilfe begann.

Von Oscar Offermann

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Endstation, bitte alle aussteigen. An der Anzeige des blauen Busses im Münchner Süden steht „Feierabend“. Nur einer sitzt noch drin: Manfred Greber. Vor dem Bus warten seine Familie, Sohn, Schwiegertochter, Enkelin und ein paar Freunde. Der Mann, der 32 Jahre lang Busse durch München fuhr, bleibt noch kurz hinter dem Steuer. Als er dann schließlich die Bustreppen runterspringt, begrüßt er alle freundlich.

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