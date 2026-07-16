Manfred Greber, Stammfahrer der Tollwood-Sonderlinie, über die schönsten Begegnungen, seine Sondermaut und eine innige Freundschaft, die mit einer Einstieghilfe begann.

Endstation, bitte alle aussteigen. An der Anzeige des blauen Busses im Münchner Süden steht „Feierabend“. Nur einer sitzt noch drin: Manfred Greber. Vor dem Bus warten seine Familie, Sohn, Schwiegertochter, Enkelin und ein paar Freunde. Der Mann, der 32 Jahre lang Busse durch München fuhr, bleibt noch kurz hinter dem Steuer. Als er dann schließlich die Bustreppen runterspringt, begrüßt er alle freundlich.