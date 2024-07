Durch und durch wechselhaft, so zeigt sich das Wetter des bisherigen Sommers und verhagelt vielen Menschen die Laune: Regen, Blitz und Donner waren auch für die Events im Olympiapark eine Herausforderung. An diesem Sonntag ging das Tollwood -Festival zu Ende, die Veranstalter ziehen dennoch eine positive Bilanz. Etwa 760 000 Menschen haben in den vergangenen vier Wochen das Festival besucht, das in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammen: Halt!“ stand.

Neu war in diesem Sommer der Fokus auf die bayerische Bierkultur mit großen und bekannten sowie kleineren und innovativen Brauereien. Gastronomisch konnten sich Gäste an mehr als 40 Ständen durch Rezepte aus der ganzen Welt probieren. Rund 160 000 Fans kamen zu den Konzerten in die Musik-Arena, zahlreiche waren ausverkauft, darunter die von Finch, Pur, ZZ Top, Jan Delay, Clueso und Nina Chuba.

Lediglich am Eröffnungswochenende mussten die Veranstaltungen von „Ein Festival singt!“ aufgrund des Wetters verschoben werden, waren dann aber laut Veranstalter „ein Highlight für viele“.

35 Grad und Sonne wie im vergangenen Jahr wären auch für den Sommernachtstraum schön gewesen, doch die Besucher wurden anfangs von Regen und Gewitter empfangen. Etwa 30 000 „wahre Fans“ kamen am Samstag trotz des schlechten Wetters in den Olympiapark, so der Veranstalter. Das 33-minütige Feuerwerk mit mehr als 33 000 Feuerwerkskörpern konnte zünden, es stand in diesem Jahr unter dem Motto „Rhythm of Stars“. Auf der Hauptbühne traten Nico Santos, Stefanie Heinzmann und die Deutschpop-Sängerin Mele auf.