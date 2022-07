Das Tollwood-Team hat gerade viele Zahlen genannt, um das am Sonntag beendete Sommer-Festival zu fassen: 850 000 Gäste, darunter ein Markus Söder, kamen bei meist Tollwood-untypischem Sonnenschein aufs Gelände. Dort gab es an 32 Tagen 554 Veranstaltungen, davon 90 Prozent bei freiem Eintritt; und die zu bezahlenden 5000 Minuten Programm in der Arena von Sting bis Johnny Depp sahen 130 000 Gäste. Somit knüpfte man an die großen Zahlen vor der Pandemie an, vor allem aber an die "Lebensfreude". Oder wie es einige Künstler schöner ausdrückten: "Ich bin immer noch platt" (Johannes Oerding), "wow, wow, wow" (Alvaro Soler), oder Mark Forster: "Toll, toller, Tollwood".