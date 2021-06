Mut zu haben ist sicher keine allzu schlechte Eigenschaft - sofern man es damit nicht übertreibt. Dass aber das bloße Wörtchen "Mut" so eine Freude bei den beiden Herren auf dem Foto auslöst, erstaunt dann doch, schließlich motiviert die bloße Nähe zu dem Schriftzug ja nicht gleich zu tollkühnen Taten. Mit der Örtlichkeit dürfte die gute Laune der Männer aber trotzdem zusammenhängen: Denn der von Adam Stubley (rechts) entworfene Schriftzug steht am Tollwood-Gelände, das von diesem Donnerstag an bis zum 22. August seine Pforten für die Besucher öffnet. Zelte gibt es in diesem Jahr keine, dafür aber eine Masken- und Testpflicht. Die Vorfreude verhagelt das den meisten Corona-erprobten Münchner nicht, wie auch, bei der Aussicht auf das leckere Essen, das man vom Tollwood gewohnt ist. Dafür darf man die Maske auf dem Gelände übrigens abnehmen. Ansonsten aber achten die Veranstalter bei der Gestaltung des Programms sehr darauf, ein Corona-bewährtes Festival auf die Beine zu stellen - damit aus der frohen Botschaft, dass das Tollwood stattfinden kann, nicht gleich wieder Übermut wird.