Aus den Anfangstagen der Band ist keiner mehr dabei, aber die Stimmung ist bestens: „Foreigner“ umarmen ihr Publikum bei ihrem Konzert in München.

Foreigner gehörten damals schon nicht zu den bösen Buben. Während mancher Kollege das mit dem Sex und den Drugs ziemlich auskostete, konzentrierten sich die Jungs um Gitarrist Mick Jones und Sänger Lou Gramm eher auf den Rock’n’Roll. Sie wollten gute Songs schreiben und ohne den wilden Schnickschnack endloser Gitarren-Soli und psychedelischer Texte präsentieren. Ihre Stücke hielten sich kurz, hatten einprägsame Melodien und erzählten von der ersten Liebe oder dem ersten Verlassenwerden. Sie kamen gut an und wurden zeitlos.