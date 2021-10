Die Pendlerzüge der U-Bahn in Tokio sind oft überfüllt, die Leute hängen teilweise quer in der Masse aus Menschen und riskieren Quetschungen

Von Thomas Hahn

Tokios bunte U-Bahn-Karte täuscht. Denn sie zeigt vor allem die knapp 290 Stationen der Liniennetzwerke Tokyo Metro und Toei im erweiterten Citybereich. In Wirklichkeit ist das System des öffentlichen Nahverkehrs in Japans Hauptstadt viel größer mit weiteren, getrennt betriebenen Linien und Bahnhöfen. Tokio ist ja auch keine gewöhnliche Stadt, sondern eine zum Meer hin sehr dicht besiedelte Präfektur, die mit den Nachbarpräfekturen Kanagawa, Chiba und Saitama das größte Metropolgebiet der Welt bildet. 37 Millionen Menschen leben hier. Die brauchen ein riesiges Streckennetz. An Knotenpunkten wie dem Bahnhof Shibuya kann es eine Aufgabe sein, sich im Gewirr der diversen Systeme zurechtzufinden.

Trotzdem gibt es in Tokio kein praktischeres und verlässlicheres Verkehrsmittel. Es ist so praktisch, dass es fast schon zu viele Menschen nutzen. Die Pendlerzüge sind überfüllt, die Leute hängen teilweise quer in der Masse aus Menschen und riskieren Quetschungen. Zumindest vor der Pandemie stellten manche Bahnhöfe Mitarbeiter ab, die vor der Abfahrt herausstehende Körperteile in die Türen drückten. Wer außerhalb der Stoßzeiten reisen kann und statt der Expresszüge die langsameren Lokalzüge nutzt, kann dem Gedränge ausweichen.

Zu beachten ist allerdings die japanische Nahverkehrsetikette, zu der in der Pandemie natürlich auch die Maskenpflicht zählt. Handys müssen leise gestellt sein. Man soll während der Fahrt nicht telefonieren. Idealerweise redet man überhaupt nicht - oder allenfalls ganz leise. Und Rucksäcke sind im vollen Zug vor dem Bauch zu tragen. Japans Kollektivgesellschaft will nicht gestört werden. Das merkt man auch beim U-Bahnfahren.