Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit und will wissen, wer den Mann aus Untermenzing gesehen oder Verdächtiges beobachtet hat.

Im Fall des in seiner Untermenzinger Wohnung getöteten 76-jährigen Halil Oguz wendet sich die Polizei jetzt an die breite Öffentlichkeit. Sie will insbesondere wissen, wer ihn zwischen dem 1. und 13. Januar, dem Auffindetag, gesehen hat - ob er in Begleitung gewesen sei, jemand Verdächtiges beobachtet habe, wer ihn und sein Umfeld näher kenne.

Der allein an der Francestraße wohnende Mann sei häufig mit seinem Gehwagen draußen unterwegs gewesen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so ein Polizeisprecher. Bei seinen Erledigungen habe er immer wieder Hilfe von verschiedenen Personen erhalten. Manchmal seien ihm auch die Einkäufe oder der Rollator in die Wohnung gebracht worden.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen an Halil Oguz aus. Ein Bekannter hatte sich Sorgen gemacht, weil er ihn seit Tagen nicht mehr erreichen konnte, und die Polizei verständigt. Wie und wann er ums Leben kam, darüber lässt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts verlauten.