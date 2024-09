Die Töpferei ist eine der ältesten und gerade heute beliebtesten Handwerkstechniken. Seit 30000 Jahren stellen Menschen aus Ton oder Lehm haltbare und wasserundurchlässige Keramik her. Die eigenen Hände formen, dekorieren und brennen die getöpferten Gegenstände und machen jedes Werk zu einem Unikat. Diese Einzigartigkeit geht jedoch teilweise durch eine stetig wachsende Massenkommerzialisierung immer mehr verloren. Dagegen wirken gelernte Töpfer und Töpferinnen an. Sie sind keine Händler oder Händlerinnen, sie sind Kunstschaffende – und genau das möchten die vielfältigen Töpfermärkte in Bayern verdeutlichen.

Der Töpfermarkt-Veranstalter Stephan Lobensteiner sagt: „Um gegen den Druck der Massenkommerzialisierung anzukommen, muss das Konzept beibehalten werden: hohe Qualität und Originalität, keine Handelsware und keine Basteleien im Angebot.“ Bei der handwerklichen und vor allem zeitintensiven Töpferei handelt es sich demnach um ein aufwändiges Kunsthandwerk, das es zu würdigen gilt. Töpfermärkte sind mehr als nur Ikea oder Etsy, denn sie öffnen den Raum für ein uraltes und traditionsreiches Handwerk, das es sonst nur noch selten in dieser Form zu sehen gibt.

Neuburger Töpfermarkt

In den historischen Räumen der Renaissance-Altstadt in Neuburg trifft moderne Kunst auf traditionelle Keramik, die geschickt per Handarbeit von den 100 hochrangigen Ausstellenden aus ganz Deutschland geformt wurde. „Das Töpferhandwerk ist Tausende Jahre alt und so vielfältig wie kaum eine andere Handwerkskunst. Das Besondere ist die Kombination aus Handwerk, Tradition und Kunst“, erklärt Veranstalter Manuel Bedynek. Der Neuburger Töpfermarkt präsentiert den rund 10000 Besuchenden aus ganz Süddeutschland ein individuelles und ideenreiches Angebot der verschiedensten Keramiken. Eine Besonderheit: das eigens für den Keramikmarkt gebraute Töpferzunftbier.

Neuburger Töpfermarkt, Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, 10 bis 18 Uhr, Ottheinrichplatz 116, 86633 Neuburg an der Donau. Eintritt 5 Euro, inklusive 2 Euro Wertgutschein, neuburger-toepfermarkt.de

Dillinger Töpfermarkt

Zahlreiche Keramikschaffende präsentieren ihr besonderes Handwerk im Ambiente des Dillinger Schlossgartens. Zu sehen und erwerben gibt es Gebrauchskeramik oder Dekorationen genauso wie Schmuck und verschiedenste Arten von Skulpturen. Bereits seit 30 Jahren stellen Töpferinnen und Töpfer aus ganz Deutschland zum Herbstbeginn ihre traditionellen Arbeiten an diesem besonders idyllischen Standort aus. Kunstvoll gefertigte Unikate in den verschiedensten Formen und Farben spiegeln die vielfältige Seele und ausgeprägte Qualität des Handwerks wider. Der Dillinger Töpfermarkt informiert zusätzlich detailreich über die Entstehungsgeschichten der Keramikwaren.

Dillinger Töpfermarkt, Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, 10 bis 18 Uhr, Schlossgarten, 89407 Dillingen, freier Eintritt, dillingen-donau.de

Töpfermarkt Vaterstetten

Detailansicht öffnen Mehr als 100 Keramikschaffende stellen im Oktober in Vaterstetten ihre Werke aus. (Foto: Töpfermarkt Vaterstetten)

Am zweiten Oktober-Wochenende versammeln sich mehr als 100 Keramikschaffende aus Deutschland, Österreich und Belgien in Vaterstetten. Die knapp 15000 Besuchenden können außer einzigartigem keramischem Handwerk auch Vorführungen auf der töpferischen Scheibe sowie beim Raku-Brennen – eine Technik, die mit den Temperaturen des Brennofens spielt – bewundern. „Das Besondere ist die Qualität, die Langlebigkeit der Produkte, die einzigartige Stammkundschaft und vor allem die Vielfalt. Alle Töpfer und Töpferinnen haben einen eigenen Stil und kennen eigene Herstellungstechniken“, sagt Veranstalter Stephan Lobensteiner.

Töpfermarkt Vaterstetten, Samstag & Sonntag, 12. und 13. Oktober, 11 bis 18 Uhr, Sportpark Vaterstetten, 85591 Vaterstetten, kunstundhandwerk.info

Töpfermarkt Schloss Blutenburg

Detailansicht öffnen Immer einen Ausflug wert: der Töpfermarkt auf dem Gelände von Schloss Blutenburg. (Foto: Stephan Lobensteiner)

In märchenhafter Atmosphäre füllt sich das ehemalige Jagdschloss im Westen Münchens seit 1996 mit einzigartigen Keramikwerken. Ungefähr 50 Töpfer und Töpferinnen aus Deutschland, Bayern und der Region können in dem kleinen Innenhof in Obermenzing bewundert werden. Zum 29. Mal gibt es Gebrauchsgeschirr aus Steinzeug und Steingut, Porzellanunikate, Schmuck aus Ton und Gartenkeramik im Angebot. Die Kunstschaffenden bringen altbewährte Töpfertraditionen mit zeitgemäßen Vorstellungen in Einklang und erschaffen unentbehrliche Ergebnisse. Massenproduktion und Handelsware sind ausdrücklich tabu.

Töpfermarkt Schloss Blutenburg, 19. und 20. Oktober, Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr, Feldweg 15, 81247 München, Eintritt 3 Euro, frei bis 18 Jahre, kunstundhandwerk.info

Töpfermarkt Kloster Au am Inn

Detailansicht öffnen Modernes Keramik-Design in allen Facetten gibt es beim Töpfermarkt im Kloster Au am Inn. (Foto: Töpfermarkt Kloster Au am Inn)

Der nostalgische Ort Kloster Au am Inn ist seit 1994 unter Insidern besonders bekannt für den außergewöhnlichen Töpfermarkt. Zum 30. Mal umfasst das Angebot auf dem Töpfermarkt qualitative und vielfältige Gebrauchskeramik für den täglichen Einsatz bis zu modernen Arbeiten. Der Veranstalter Stephan Lobensteiner beschreibt: „Überall in der Welt sind Gefäße aus Ton für den täglichen Gebrauch unentbehrlich. Keramikkunst ist ein wesentlicher Teil kultureller Identität. Geschichte und Tradition des uralten Handwerks werden hier sichtbar und erlebbar.“ Neben traditionellem Töpferhandwerk in seiner großen Vielfalt zeigt der Markt modernes Keramik-Design in allen Facetten. Zum ersten Mal gibt es zudem ein textiles Angebot, einen Korbmachermeister sowie besondere Holzarbeiten.

Töpfermarkt Kloster Au am Inn, Samstag & Sonntag, 26. und 27. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Klosterhof 3, 83546 Au am Inn, Eintritt frei, kunstundhandwerk.info

Töpfermarkt Diessen

Detailansicht öffnen Direkt am Ufer des Ammersees findet der Diessener Töpfermarkt statt. (Foto: Georgine Treybal)

Der wohl bekannteste Töpfermarkt Bayerns findet im kommenden Jahr traditionell zu Christi Himmelfahrt in Diessen statt. In der Marktgemeinde am Ammersee gibt es seit 1978 Keramik, mit Blick auf das weltberühmte Kloster Andechs und die Zugspitze. Diverse archäologische Funde zeugen von der bedeutenden Keramik-Geschichte Diessens. Zeitgenössische Töpferkunst, Kultur und Begegnungen locken rund 60000 Gäste zum wichtigsten Branchentreff der Keramikszene. 170 namhafte Ausstellende aus 16 Ländern präsentieren Vielfalt und Qualität. Das keramische Angebot reicht von Gebrauchskeramik bis hin zu abstrakten Kunstwerken. Zusätzlich zu den Ausstellungen der verschiedenen Werkstätten wird ebenfalls der alljährliche Diessener Keramikpreis verliehen.

Töpfermarkt Diessen, Freitag bis Sonntag, 29. Mai bis 1. Juni 2025, Marktplatz 1, 86911 Diessen am Ammersee, diessener-toepfermarkt.de