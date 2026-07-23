Für eine kleine adlige Privatkapelle komponierte Gioachino Rossini seine „Petite messe solennelle“ – „die letzte Todsünde meines Alters“, wie er dem lieben Gott persönlich im handschriftlichen Vorwort versicherte. Die Umstände spiegeln sich in der intendierten kleinen Chorbesetzung ebenso wie in der ungewöhnlichen Instrumentierung mit zwei Klavieren und einem Harmonium. Häufiger aufgeführt wird die Version, die Rossini später für großes Orchester nachlieferte.