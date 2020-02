Ein Fußgänger ist am Mittwochabend kurz vor Beginn des Pokal-Fußballspiels beim Überqueren des Münchner Autobahnrings nahe der Fröttmaninger Arena von zwei Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann lief gegen 20.30 Uhr über die Autobahn 99 in Höhe des Kreuzes München-Nord, wie die Autobahnpolizei in Hohenbrunn mitteilte. Dabei wurde er von einem Auto seitlich erfasst und stürzte zu Boden. Unmittelbar danach überfuhr ein weiteres Auto den Mann. Die Polizei identifizierte den Mann als einen 20-jährigen Schweizer. Er starb noch an der Unfallstelle. Warum er auf der Autobahn unterwegs war, blieb zunächst unklar. Der Mann soll einen Fanschal des FC Bayern getragen haben. Nicht ausgeschlossen, dass er zum Spiel in der Arena wollte, das um 20.45 Uhr begann.