10. September 2018, 18:59 Uhr Tödlicher Absturz Achtjährige stirbt am Ettaler Manndl

Ein achtjähriges Mädchen aus München ist bei einem Bergausflug abgestürzt und tödlich verunglückt. Das Kind war laut Polizei am Sonntag bei idealem Wetter mit einem Elternteil auf dem Klettersteig am Ettaler Manndl bei Oberammergau unterwegs. Beim Abstieg vom Gipfel gegen 15.30 Uhr stürzte die Achtjährige etwa 50 Meter in die Tiefe. Mehrere Wanderer beobachteten den Absturz und leisteten erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind ins Unfallkrankenhaus Murnau, wo es in der Nacht starb. Die Gründe für das Unglück seien noch völlig unklar, berichtet Polizeibergführer Walter Schmid. Das Mädchen sei gut ausgerüstet und im Klettern geübt gewesen. Die Steiganlage sei erst vor wenigen Wochen modernisiert worden und befinde sich in einem "top Zustand", so Schmid. Das Ettaler Manndl ist ein beliebtes Ausflugsziel und sei "gut abgesichert".