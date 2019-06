24. Juni 2019, 18:22 Uhr Tödliche Flucht Lkw-Fahrer findet Leiche in Servicekasten

Die "Balkanroute" ist Flüchtlingen verstellt, weswegen viele den noch gefährlicheren Weg über das Mittelmeer suchen. Doch jetzt ist offenbar ein Migrant bei dem Versuch, illegal von Griechenland nach Deutschland zu gelangen, gestorben. Die Person, über deren genaue Herkunft und Identität die Polizei noch nichts sagt, hatte sich im Servicekasten unterhalb eines Sattelzug-Aufliegers versteckt. Dort, so sagte ein griechischer Lkw-Fahrer, 53, aus, habe er den Leichnam am Sonntag um 21.50 Uhr bei Ladearbeiten im Münchner Stadtteil Thalkirchen entdeckt. Wo und wie die Person in das Fach gelangt war, ist unklar. Die Route des Lkw könnte über den Balkan oder über Italien nach München geführt haben. Wie das Opfer starb, ermittelt derzeit das für Schleusungskriminalität zuständige Fachkommissariat 34.