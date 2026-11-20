Marie Eitner sitzt vor einem Röntgenzimmer im Klinikum Schwabing und wartet auf ihre Mutter, als sie von drinnen laute Rufe hört: „Atmen Sie, Frau Eitner, Sie müssen atmen!“ Zwei Personen mit Notfallausrüstung stürmen an ihr vorbei, sie hört den Defibrillator piepsen. Dann geht die Tür auf. Marie Eitner weiß nicht, wer die Frau ist, die jetzt zu ihr spricht, ob es eine Ärztin ist oder eine medizinische Fachangestellte. In jedem Fall ist es die Überbringerin der Nachricht, die Marie Eitners Leben auf einen Schlag für immer verändern wird: „Es tut mir leid, Ihre Mutter ist gerade gestorben.“