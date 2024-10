Die Dame im champagnerfarbenen Kleid heißt Blanche (Aline Hochscheid) und hält sich und ihre Umgebung am liebsten komplett keimfrei: Nie würde sie sich setzen, ohne vorher zu wischen, kaum nähert sich ihr jemand, wedelt sie mit einem Feuchttuch dazwischen oder verschwindet im Bad zum Händewaschen. Marie (Natalia Avelon) betritt ebenso elegant in Schwarz die Bühne, kämpft mit ihrem Kontrollzwang: Ständig treibt sie die Sorge um, zu Hause könnten Wasser oder Gas nicht abgestellt sein, versichert sie sich immer wieder aufs Neue mit einem Blick in ihre Handtasche davon, ihre Hausschlüssel dabeizuhaben. Damit nicht genug, muss sie sich auch noch jedes Mal reflexartig bekreuzigen, wenn jemand ein unflätiges Wort ausspricht.

Entsprechend oft ist das der Fall, weil in diesem Wartezimmer der Zwangsgestörten, im Stück „Toc Toc“ des Franzosen Laurent Baffie in der Komödie im Bayerischen Hof in der Regie von Hauschef René Heinersdorff auch Fred (Karsten Speck) zugegen ist: Der leidet unter dem Tourette-Syndrom, zotige Beschimpfungen, angefangen mit „Ihr Arschlöcher!“, stößt er unkontrolliert und heftig hervor. Die genaue Zahl kann Patient Vincent (Maximilian Laprell) akkurat beziffern. Denn er leidet unter „Arithmomanie“, setzt mit seinem Zahlenwahn, alles hoch-, runter- und auszurechnen, seinen Mitmenschen, insbesondere seiner Ehefrau, zu. Und die droht bei Nicht-Behandlung dieses Spleens mit Scheidung. Komplettiert wird dieser Psychoreigen von der jungen Lili (Thea Seibert von Fock), die keine der Linien auf dem gefliesten Boden zu überschreiten vermag und wegen „Ecclesiophobie“, einer Kirchenphobie, sehr schreckhaft auf alle religiösen Themen reagiert.

Fünf Personen „mit interessantem Realitätsabstand“, wie Fred es rücksichtsvoll formuliert, haben sich also im Wartezimmer des berühmten Therapeuten „Doktor Stern“ versammelt, auf einen Termin mussten sie alle lange warten, Vincent weiß natürlich exakt, wie viele Monate, Tage und Minuten es bei ihm waren. Doch der Doc hängt wegen einer Strecken-Sperrung (Deutsche Bundesbahn!) in Frankfurt fest, wie ihnen seine Assistentin (Cheryl Angelika Baulig) mitteilt. Also sind sie notgedrungen miteinander konfrontiert. Über ihre jeweiligen Störungen informieren sie sich eher widerwillig, dennoch gerät die stockend aufgenommene Konversation im weiteren Verlauf zu einer ungewollten Gruppentherapie.

Dabei geht es weniger um die korrekt sitzenden Krankheitsbeschreibungen – sein dahin gehendes Wissen schöpft Karsten Specks Fred aus der Apotheken-Rundschau – die an einem Theaterabend auch sicherlich nicht erschöpfend darzustellen wären. Und dass Spontanheilungen, wie sie hier im Schnelldurchlauf vorexerziert werden, möglich sind, darf bezweifelt werden. Ebenso wie die Idee, die jeweiligen Macken durch „Wichteln“ untereinander zu tauschen, von eher absurdem Charme ist.

Dennoch beeindrucken die Darsteller in einem Stück mit sympathischer Botschaft, in dem es vielmehr um Empathie als um Komik geht. Dazu kommt eine wirklich gelungene Ensembleleistung, bei der jede und jeder auch mal mit einem Solo glänzen kann.

Toc Toc, bis 24. November, Komödie im Bayerischen Hof