Im vergangenen Jahr sorgte er im Münster-Tatort „Unter Gärtnern“ für Top-Einschaltquoten. Mehr als zwölf Millionen Zuschauer sahen Tobias van Dieken dabei zu, wie er nackt dem Pool in seiner eingezäunten Schrebergartenparzelle entstieg, um Würstchen zu grillen. Ein Hingucker offenbar, der Münchner wird nicht ohne Grund auch als Schönling in Herzschmerzformaten besetzt („Rosamunde Pilcher“). In diversen Fernsehkrimis und Serien ist er ebenfalls regelmäßig zu sehen. Eigentlich aber schlägt das Herz des an der Otto-Falckenberg-Schule ausgebildeten Schauspielers fürs Theater, dem, wie er sagt, Ursprung seines Berufs. So steht er seit vielen Jahren im „Brandner Kaspar“ im Münchner Volkstheater auf der Bühne. Aktuell ist Dieken in der ZDF-Mediathek im Fernsehfilm „Zimmer im Grünen – Herzenswege“ zu sehen. Im Kino kann man ihn von August an erleben, in Bully Herbis neuem Kinofilm „Das Kanu des Manitu“.