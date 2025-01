Interview von Jutta Czeguhn, München

Gibt’s eigentlich etwas, was dieser Tobias Moretti nicht kann? Er ist ein begnadeter Bühnen- und Filmschauspieler, hat eine landwirtschaftliche Fachausbildung und betreibt einen Bergbauernhof in Tirol. Doch dann ist da noch der Moretti, der Opern inszeniert. Oder sich wie im Thriller „Der Kronzeuge“ selbst ans Klavier setzen und unbändig drauflos jammen kann. Basstrompete spielt er auch, macht Hausmusik und bringt mit seiner Frau Julia, einer Oboistin, und dem Ensemble „wood sounds“ Musik und Shakespeare zusammen (München, Allerheiligen-Hofkirche, 1. Februar). Ein Komponist hat er werden wollen, der Tobias Moretti, dann aber dieses Studium in Wien geschmissen und nach einigen Touren als Fernfahrer die Aufnahmeprüfung an der Münchner Falckenberg-Schauspielschule geschafft. Die Liebe zur Musik ist geblieben, wie er im schriftlich geführten Interview betont.