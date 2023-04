Es gibt einige deutsche Jazzer, die in New York ihre Zelte aufgeschlagen und es in die dortige Szene geschafft haben. Aber mit über zwölf Jahren könnte der Regensburger Saxofonist Tobias Meinhart langsam Rekorde brechen. Er hat bereits ein Porträt in der New Yorker Jazzbibel "Downbeat" bekommen, mit zahllosen Cats der Szene und in fast allen Clubs gespielt, als erst zweiter Deutscher auch schon als Bandleader im legendären "Smalls". Auch wenn Meinhart den Kontakt in die alte Heimat immer gehalten hat und jetzt wieder einmal in der Unterfahrt auftritt: Er passt eben auch perfekt dort hin.

Schon immer richtete sich sein Blick nach amerikanischen Vorbildern, und so ist sein Kompositions- und Spiel-Stil ein prononcierter Post-Bop. Für den findet man in New York am leichtesten passende Weggefährten. Zum Beispiel Eden Ladin am Klavier, Matt Penman am Bass und Obed Calvaire - der außer mit Jazz-Größen wie Wynton Marsalis und Mark Murphy auch schon bei Pop-Stars wie Mary J. Blige und Seal spielte - am Schlagzeug. Ein Weltklasse-Quartett, das da jetzt Meinharts aktuelles, während der Pandemie entstandenes Programm "The Painter" aufführt.

Tobias Meinhart, Mi., 5. April, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de