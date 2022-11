Von Sabine Buchwald

"Reichtum ist planbar", sagt Tobias Klostermann, "von den ersten 100 Euro bis zur ersten eigenen Million". Die erfolgreiche Geldvermehrung sei kein Hexenwerk, wenn man wisse, was man tun und was man besser lassen sollte. Klostermann ist Experte für Finanzplanung und Vermögensmanagement und hat eine eigene Beratungsfirma gegründet. Der gelernte Bankkaufmann begleitet seit 20 Jahren als unabhängiger Finanzberater Mandanten bei Vermögensentscheidungen. Jetzt hat er ein Buch für Kinder und Jugendliche geschrieben, in dem er Antworten auf Fragen rund ums Thema Geld gibt. Der für (manche) verlockende Titel: "Wie werde ich reicher als meine Eltern?" (Hanser Verlag) Darin erklärt Klostermann beispielsweise, was ein "Bullenmarkt" ist und warum es nicht die allerbeste Strategie ist, sein Taschengeld auf ein Sparkonto zu legen.

Dass Klostermann mit seinem eigenen Geld vieles richtig gemacht hat, zeigt, dass er in München und Kitzbühel lebt. Zwei Orte, in denen die Lebenshaltungskosten ziemlich hoch sind. Am Samstag, 12. November, stellt Klostermann sein Buch an einem passenden Ort vor: in der Alten Börse am Lenbachplatz 2a. Beginn 19.30 Uhr.