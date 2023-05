Von Laura Kaufmann

Der Moment, als der GPS-Sender nach zwei Stunden in der Stratosphäre wieder ein Signal bekam, "war der wichtigste in meinem Leben", sagt Tobias Greiner. Der 36-Jährige sitzt in seinem zweiten Zuhause, der Bar Flex, und hält eine Sonde aus Styropor. Er fröstelt, ist nass geworden im Regen und hat sich gerade seine Kutte übergezogen, die in etwa so aussieht wie das, was der Tod in Comics trägt. Greiner aber ist so lebendig wie nie zuvor. Und das hat ein wenig mit der Stratosphäre zu tun und ein wenig damit, dass er hier, ein Stockwerk unter der Erde, geschäftsführender Gesellschafter ist und nicht mehr Gläserspüler.