In Josef E. Köpplingers „Holländer“-Inszenierung für die Festspiele in Erl sitzt das Publikum quasi mit den Sängern im selben Boot und erlebt einen herausragenden Christopher Maltman in der Titelpartie.

Die Tiroler Festspiele Erl sind schon länger ein Beispiel für gelingende bayerisch-österreichische Grenzsymbiosen. Seit knapp drei Jahren beschert der in München geborene, aber inzwischen auch in Österreich eingebürgerte Jonas Kaufmann ihnen als Intendant neuen Glanz. Und hat nun wiederum einen Österreicher nach Erl geholt, der schon lange als Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters erfolgreich ist: Mit Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ gibt Josef E. Köpplinger sein Regiedebüt im Passionsspielhaus.