Zum Hauptinhalt springen

Premiere bei den Tiroler Festspielen ErlWagners „Holländer“ als ganz großes Kino

Lesezeit: 2 Min.

Furchterregende Nachtschwärze: (von links) Christopher Maltman als Holländer, im Hintergrund Gábor Bretz als Daland.
Furchterregende Nachtschwärze: (von links) Christopher Maltman als Holländer, im Hintergrund Gábor Bretz als Daland. Xiomara Bender

In Josef E. Köpplingers „Holländer“-Inszenierung für die Festspiele in Erl sitzt das Publikum quasi mit den Sängern im selben Boot und erlebt einen herausragenden Christopher Maltman in der Titelpartie.

Kritik von Michael Stallknecht

SZ bei Google bevorzugen

Die Tiroler Festspiele Erl sind schon länger ein Beispiel für gelingende bayerisch-österreichische Grenzsymbiosen. Seit knapp drei Jahren beschert der in München geborene, aber inzwischen auch in Österreich eingebürgerte Jonas Kaufmann ihnen als Intendant neuen Glanz. Und hat nun wiederum einen Österreicher nach Erl geholt, der schon lange als Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters erfolgreich ist: Mit Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ gibt Josef E. Köpplinger sein Regiedebüt im Passionsspielhaus.

Zur SZ-Startseite

Klassik am Münchner Odeonsplatz
:7000 heben ab mit Sir Simon

Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielen erstmals ein komplettes Gershwin-Programm  bei Münchens beliebtem Open Air. Bessere Laune war lange nicht.

Von Susanne Hermanski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite