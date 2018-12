Ein Stückchen Muschel zur Belohnung

Im Sealife im Olympiapark können Meeresfans in eine andere Welt eintauchen, die Welt der Schildkröten, Oktopusse, Haie, Rochen und Seepferdchen. Üppige Mahlzeiten stehen bekanntlich an den Weihnachtsfeiertagen bei uns Menschen ziemlich im Mittelpunkt. Wer selber nicht mehr essen kann, der kann im Sealife stattdessen zuschauen, was die dortigen Bewohner in ihren Aquarien so verspeisen. Dabei lernt man zum Beispiel, dass sich die Schlangenhalsschildkröte am meisten auf ein großes Stück Fisch freut, während die Dosenschildkröte eine gemischte Salatplatte bevorzugt.

Dem Oktopus Otto wird es hingegen etwas schwerer gemacht, an sein Futter zu kommen. Es werde bei ihm in einem Labyrinth oder einem verschraubten Glas versteckt, so beschreibt es das Sealife auf der Webseite. Dann dürfe er sein Tentakelgeschick und die Kraft seiner acht Arme testen. Meist brauche er nicht länger als ein paar Minuten für die Lösung. Zur Belohnung gebe es dann ein Stückchen Muschel, einfach so, ganz ohne Anstrengung. An Feiertagen und in den Ferien ist die Meereswelt von 10 bis 18 Uhr geöffnet, geschlossen ist nur an Heiligabend. Onlinetickets gibt es von 13,90 Euro an. Die Internet-Seite des Sea Life finden Sie hier. Von Anna Hoben