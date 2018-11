25. November 2018, 18:54 Uhr Tipps Holiday on Ice

So weit wie im vergangenen Jahr ist der Winter noch nicht. Bis der Nymphenburger Kanal zufriert, wird es noch dauern.

In der Stadt gibt es zahlreiche Eisflächen, die in diesen Tagen nach und nach öffnen. Eine Übersicht

Von Linus Freymark

Mit dem Nymphenburger Kanal hat mancher Eissportfan unangenehme Erfahrungen gemacht. Das Gewässer ist bekannt dafür, sich oberflächig zugefroren zu präsentieren, gelegentlich fallen Schlittschuhläufer auf diese Masche herein. Sich in Sicherheit wähnend ziehen sie dann ihre Bahnen - bis der erste Bekanntschaft mit dem eiskalten Wasser unter seinen Füßen macht.

Weniger gefährlich geht es auf den städtischen und kommerziell betriebenen Eisflächen zu, die in diesen Tagen nach und nach öffnen. Im Eis- und Funsportzentrum West in der Agnes-Bernauer-Straße 241 in Pasing etwa läuft bereits der Betrieb. Direkt neben dem Westbad können Erwachsene bis Mitte März für drei Euro Schlittschuhlaufen, Jugendliche unter 18 Jahren bezahlen zwei Euro. Ermäßigte Karten für Rentner und Studenten gibt es ebenfalls für zwei Euro. Unter der Woche ist das Schlittschuhlaufen von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16 Uhr möglich, freitags bis 17 Uhr. Samstags ist die Eisfläche von 13.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet und sonntags von 9.15 Uhr bis 11.45 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16 Uhr.

Ebenfalls geöffnet hat das Prinzregentenstadion, Münchens älteste Eislaufbahn. Bei Musik und Flutlicht ist die unter freiem Himmel befindliche Eisfläche bis in die Abendstunden geöffnet und wie in fast jedem der städtischen Betriebe gibt es hier auch einen Schlittschuhverleih. Erwachsene zahlen für das Vergnügen auf dem Eis 5,60 Euro, der ermäßigte Tarif liegt bei 4,10 Euro. Von Freitag bis Sonntag gibt es ab 20 Uhr einen vergünstigten Abendtarif: Für Erwachsene kostet es dann nur noch 4,30 Euro, eine ermäßigte Karte drei Euro. Dann ist die Bahn auch bis 21.30 Uhr geöffnet, Dienstag und Mittwoch nur bis 16 Uhr. Montag und Donnerstag ist die Eisfläche für den Publikumsverkehr geschlossen.

Wer lieber mitten im Stadtzentrum aufs Eis möchte, ist auf der Anlage am Stachus richtig. Ab 19.30 Uhr finden täglich wechselnde Mottopartys statt. Die Preise hängen davon ab, zu welcher Uhrzeit man aufs Eis will. Mittags zahlen Erwachsene fünf Euro und Kinder bis 12 Jahre 3,50 Euro, ab 19.30 Uhr kostet das Eislaufen für Erwachsene 8,50 Euro, Kinder zahlen sechs Euro. Ermäßigungen für Rentner und Studenten gibt es keine.

Mit einiger Verspätung hat am Freitag nun auch das Eissportzentrum Ost in der Staudinger Straße 17 wiedereröffnet. Neben dem Innenfeld steht hier auch eine 400 Meter lange Eisschnelllaufbahn zur Verfügung. Von 9.30 bis 12.30 Uhr, 14 Uhr bis 16 Uhr und abends von 20 Uhr bis 22 Uhr ist das Schlittschuhlaufen hier unter der Woche möglich, am Wochenende variieren die Öffnungszeiten. Für Erwachsene kostet das Eislaufen hier drei Euro, Jugendliche unter 18 Jahren, Rentner und Studenten zahlen zwei Euro.

Im Gegensatz zu den künstlichen Eisbahnen ist das Schlittschuhlaufen auf dem Nymphenburger Kanal kostenlos - allerdings auch auf eigene Gefahr, wie die Stadt München im Internet mitteilt. Der Kanal selbst zeigt sich bisher noch wenig winterfreudig, mit dem Zufrieren lässt er sich in diesem Jahr noch ein bisschen Zeit. Doch mit Sicherheit werden auch in diesem Jahr die Eisläufer in Nymphenburg landen - auf oder im Kanal.