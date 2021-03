Hört man Sabine Bundschu, möchte man sie am liebsten gar nicht unterbrechen, so lebendig spricht die Schauspielerin und Rhythmuspädagogin, so humorvoll. Umso mehr überrascht sie mit einem Tipp, was sie selbst denn macht, wenn es ihr die Stimme verschlägt: "Die Klappe halten."

Wer regelmäßig in München mit der Tram oder der U-Bahn fährt, kennt die Stimme von Sabine Bundschu. In Zeiten von Online-Konferenzen oder Video-Unterricht hat die Schauspielerin eine wichtigere Aufgabe: Sie gibt Sprechnachhilfe

Interview von Sabine Buchwald

Sabine Bundschus Stimme begegnet man seit 27 Jahren in den Münchner U-Bahnen, Trams und Bussen (nicht in der S-Bahn). In einem warmen, leicht süddeutschen Ton sagt sie, wo es lang geht. Auch in Navigationsgeräten, Aufzügen quer durch Deutschland und unzähligen Werbeaufnahmen ist Bundschu, 62, zu hören. Sie ist in Frankfurt geboren und in München aufgewachsen, spricht Hessisch so gut wie Bairisch und Englisch. Sie hat ein Schauspiel-Diplom, arbeitet als Musikerin und Rhythmuspädagogin. Seit vielen Jahren gibt Bundschu Sprechnachhilfe, in diesen Tagen aus dem kleinen Tonstudio in ihrer Sendlinger Wohnung, wo sie hoch professionell aufnehmen kann.

SZ: Frau Bundschu, was verrät die Stimme über einen Menschen?

Sabine Bundschu: Viel. Nicht nur die Augen sind der Spiegel der Seele. Man wird mit einer Stimme geboren, aber sie erzählt auch, wie ein Mensch geprägt ist. Ob jemand sicher oder unsicher ist, ein lauter oder leiser Typ, vielleicht viel den Mund halten musste und deshalb die Zähne nicht auseinanderkriegt. Die Stimme ist etwas sehr Persönliches.

Man gibt also einiges preis, wenn man den Mund aufmacht?

Genau. Deshalb sollte man sich damit auseinandersetzen. Ich wundere mich, mit welch ausdrucksloser Stimme Online-Veranstaltungen angeboten werden. Ich würde bei 90 Prozent direkt ins Koma fallen, so langweilig werden da Inhalte präsentiert. Am Ende weiß man oft nicht mehr, um was es ging, weil so monoton gesprochen wurde, ohne Punkt und Komma.

Kinder müssen schon in der Grundschule Referate halten. Aber wie man richtig vorträgt, lernen sie selten.

Selbst erwachsene Manager können das oft nicht richtig. Man sollte etwas wirklich präsentieren und so rüberbringen, als ob man es in diesem Moment zum ersten Mal sagt.

Bleiben wir bei Schülern. Welche Tipps haben Sie für Online-Referate?

Die halbe Miete ist, sich wirklich gut vorzubereiten. Wenn es geht, nur Stichpunkte aufschreiben und dann möglichst frei sprechen. Einen Text ablesen ist immer gefährlich, weil er dann eben abgelesen klingt. Die Aufzeichnungen so platzieren, dass sie nicht im Bild sind. Entweder an die Seite heften oder über der Bildschirmkamera. Auf jeden Fall nicht auf den Tisch legen, so dass man runter schauen muss und die Klasse den Haarscheitel sieht.

Was raten Sie Lehrern? Wie hält man Schüler bei der Stange?

Die Stimme lebendig einsetzen, damit der Stoff interessant und nicht routinemäßig abgespult klingt. Sich immer mal wieder rückversichern, dass nicht alle schon weggeschlafen sind. Kontakt zu den Schülern halten. Der ist online genauso spürbar. Aber man braucht mehr Pausen. Vielleicht die Schüler bestimmen lassen, wann sie eine Unterbrechung nötig haben. Nach einer halben Stunde sind zehn Minuten das Minimum, sonst lässt die Aufmerksamkeit nach. Lehrer brauchen sehr viel mehr Selbstwahrnehmung und Aufmerksamkeit, wenn sie online unterrichten.

Was sollte man vor einer geschäftlichen Videokonferenz tun?

Alles bereitstellen, was man brauchen könnte: ein Glas Wasser, einen Stift, das Handy, damit man nicht nervös wird. Man kann sich auch vorher fragen: Wie möchte ich wirken?

Wie stärkt man eine schwache Stimme?

Durch üben! Wie ein Instrument. Man muss die Muskulatur, speziell das Zwerchfell, aber auch Mund und Zunge trainieren. Nur aus dem Hals zu agieren, ist anstrengend. Während einer Konferenz ruhig zwischendurch mal das Mikro ausmachen und ein bisschen summen.

Was machen Sie, wenn es Ihnen mal die Stimme verschlägt?

Die Klappe halten. Denn bei mir heißt es: keine Stimme, kein Geld. Bei einer Sprechstimme hört man noch viel deutlicher als bei einer Singstimme, wenn etwas kratzt. Wenn es wirklich ernst ist, dann sollte man sofort zum Spezialisten. Aber nicht zu einem normalen Hals-Nasen-Ohren-Arzt, sondern zum Phoniater. Und alles machen, was er sagt. Das kann auch mal zwei Wochen schweigen bedeuten, damit sich der Sprechapparat - hauptsächlich der Kehlkopf - wieder erholt.

Und wenn es einem die Stimme durch Nervosität oder Überraschung verschlägt?

Dann kann man schon mal sagen: Ich habe einen Frosch im Hals, ich muss einen Moment Pause machen. Man muss irgendetwas tun, damit man die Nervosität kurz unterbricht.

Wie bekommt man diese Verlegenheits-Ähs und -Hms los?

Erst denken, dann sprechen! Wer viele solche Töne von sich gibt, der weiß entweder nicht richtig Bescheid oder hat den Kontakt zum Zuhörer verloren.

Wie bereiten Sie sich als Sprecherin vor?

Ich blubbere meine Stimmlippen warm. Es gibt da zum Beispiel "Lax vox", das ist eine Flasche mit Wasser, in der ein Schlauch steckt. Man bläst sanft rein, so dass die Backen flattern, das entspannt die Stimmlippen und der Kehlkopf senkt sich und entspannt.

Für längere Aufnahmen?

Eher mental als stimmlich. Ich singe oft vorher. Wenn man einen Rhythmus auf einer Trommel spielt, eine Art Pulsation, und eine Melodie dazu singt, dann macht das ruhig, weil man dabei schlecht nachdenken kann. Das erdet. Einen längeren Text strukturiere ich durch Markierungen. Als Sprecherin ist man ja auch verantwortlich dafür, dass man einen schlechten Text durch gute Betonung besser macht. Man hört übrigens immer, wenn man einen Text nicht richtig mitdenkt, auch wenn er phonetisch gut gesprochen ist.

Viele Bewerbungsgespräche laufen jetzt über Videochats. Was raten Sie?

Ich würde mich vorher mal selbst aufnehmen, denn man hört sich allein aus physiologischen Gründen von innen anders an als von außen. Dann schauen, was man mit den Händen anstellt, ob man sich ständig durch die Haare fährt und solche Sachen. Aber man sollte sich wappnen, wenn man so eine Aufzeichnung sieht, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Es hat auch bei mir lange gedauert, bis ich ein Bewusstsein dafür entwickelt hatte, wie ich akustisch klinge und wie ich aussehe. Man muss sich mit sich selbst anfreunden, das ist wie bei allem im Leben, auch mit der eigenen Stimme.

Sprechen wie einem der Schnabel gewachsen ist - ist das eine gute Idee?

Wer starken Dialekt spricht, sollte darauf achten, dass er verstanden wird. Aber in einem Beruf, bei dem es egal ist, wie man spricht, sollte man sich nicht verstecken. Man sagt ja auch: Etwas ist stimmig. Dieser Eindruck entsteht am besten, wenn ich mich in einer Situation wohlfühle und authentisch bin.

Was lernt man in Ihren Kursen?

Die eigene Stimme zu hören und zu mögen zum Beispiel. Jede ist etwas Besonderes, es gibt sie nur einmal auf der Welt. Wenn alle Menschen gleich klingen würden, das wäre doch schlimm. Ich helfe, die sogenannte Indifferenzlage zu finden, in der sich die Stimme am wohlsten fühlt und am besten klingt. Frauen kommen häufig zu mir, wenn sie ihre Stimme zu piepsig finden. Ich mache sie dann auch darauf aufmerksam, dass sie höher sprechen, wenn ihr Liebster anruft. Männer sehe ich ohnehin seltener.

Weil sie mehr von sich überzeugt sind?

Das merkt man doch an Politikern. Die sprechen teilweise so starken Dialekt oder nuschelig, dass man sie kaum versteht. Das scheint ihnen aber egal zu sein.

Wie ist es, die eigene Stimme im Bus oder einem Lift zu hören?

Kaum macht man diesen Job 40 Jahre, ist es relativ unspektakulär. Am Anfang war es sehr irritierend. Das ist es immer noch, wenn ich mit meiner Tochter U-Bahn fahre und es heißt "Marienplatz, bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen" und sie dann sagt: "Ja, Mama!"