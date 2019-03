16. März 2019, 09:48 Uhr Tinnitus "Der Arzt sagte, damit müsse ich jetzt leben"

Donja Stempfle litt fast zehn Jahre lang an Tinnitus, lief von Arzt zu Arzt, ohne Erfolg. Heute ist sie gesund und will Betroffenen zeigen: Es gibt Hoffnung.

Von Gerhard Fischer

Manche haben ein Pfeifen im Ohr. Oder ein Pochen, ein Zischen, ein Rauschen. Etwa 15 Millionen Deutsche leiden an Tinnitus. Für jene, die schwer erkrankt sind, ist es eine Qual. Donja Stempfle, 50, hatte fast zehn Jahre lang starken Tinnitus - und ist heute gesund. In ihrem Buch "Vergiss den Tinnitus! Und Heilung gibt es doch" beschreibt sie, wie sie fast resigniert hätte, weil die Ärzte ihr keine Hoffnung mehr machten. Stempfle ist Medizinische Fachangestellte und lebt in Gilching. ...