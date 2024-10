Schwelgen in Schwermut und dazu becherweise Tee: So war das Konzert der Tindersticks

Kritik von Jürgen Moises

Wie jemand hereinkommt, das ist auf einer Bühne wie der des Münchner Prinzregententheaters natürlich eine entscheidende Frage. Im Song „How He Entered“, den die britische Band Tindersticks dort als Eröffnungssong vor ausverkauftem Hause spielt, heißt es: „So kam er herein: Mit offenem Herzen und großen Augen ... Mit seltsamen Socken und einem Hüpfer im Schritt.“ Einen solchen Hüpfer sah man bei Tindersticks-Sänger Stuart A. Staples nicht. Auch nicht, ob er seltsame Socken trug. Was dann aber doch ein wenig auffiel, das war die Kopfbedeckung. Ein blauer Bucket Hat, ein Fischerhut, den man genauso wie das knitterige blaue Jackett und die grüne Weste darunter gefühlt nicht so ganz mit Staples’ jahrelangem Image als Dandy in Einklang bringt.