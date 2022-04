Von Martin Pfnür, München

Die Bühnen-Versunkenheit des Stuart Staples ist eine grenzenlose. Wie ein trauriger Hobo blickte der Sänger der wohl größten aller Kammerpop-Bands unter seinem Schlapphut hervor, wenn er sich nicht mit geschlossenen Augen im Takt dieser tiefmelancholischen Musik wog, die in der Isarphilharmonie auf eine Weise erklang, auf die sämtliche Anwesende schon immer gehofft haben dürften. Denn wie stand es doch auf dem Ticket? "Tindersticks with orchestra and guests".

Anfangs waren da allerdings erst mal nur Staples und seine Band, die sich mit dem eröffnenden "Willow" auch gegen den Hustenreiz eines Besuchers behaupten mussten, so fein getupft begann das alles. Bald jedoch schälte sich mit jedem weiteren Stück auch das subtile Konzept dieses Auftritts heraus, das vor allem darin lag, die Energie ganz sachte, aber stetig zu steigern. Vom samten geknüpften Schimmern des drumcomputerbasierten "A Night so Still" zum Einsatz einer ersten Violinistin in der Abschieds-Ballade "She's Gone". Von der bedrohlich verdichteten Düsternis des "Sleepy Song" zum texanischen Rasen von "Her", das mit dem Mariachi-Einsatz des Trompeters und Saxophonisten Terry Edwards den opulenten Teil des Abends einläutete.

"Another Night In" hieß dann der schmerzvoll wogende Song, mit dem sich das zwölfköpfige Streichorchester zu Staples' wundem Sehnen nach einer verlorenen Liebe in ein Konzert einfügte, das nicht zuletzt auch die stilistische Vielseitigkeit der Tindersticks unterstrich: Hier die mediterrane Romantik von "Pinky in the Daylight", für dessen Bouzouki-Klingeln Gitarrist Neil Fraser auch eine E-Gitarre reichte; dort das fast schon soulig mit der Sängerin Gina Foster interpretierte Neil-Young-Cover "A Man Needs a Maid". Schade nur, dass bei aller harmonischen Perfektion, die sich in Songs wie "My Oblivion" zwischen Streichern, Glockenspiel und akustischen Gitarren oder im jazzig heraufgeschraubten "Show Me Everything" entfaltete, niemand auf die Idee kam, dem arg in den Hintergrund gemischten Staples mehr Gewicht zu verleihen. So verblieb etwa die Tragik der abgründigen Geschichte, die er im famosen Spoken-Word-Stück "My Sister" erzählte, an diesem ansonsten so glänzenden Konzertabend leider im Verborgenen.