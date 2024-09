Von Andreas Salch

Seinen Opfern gegenüber gab er sich als Milliardär aus, als Vorstandsvorsitzender mehrerer Firmen, als Mann mit Beziehungen zur Mafia, Eigentümer einer Reihe von Villen im In- und Ausland – kurz: Als jemand, der sich nicht um Geld zu kümmern braucht, weil er sehr viel davon hat. Und jetzt kauert Dominik S., schütteres Haar, hellblaues Hemd, Jeans, mit nach vorn gebeugtem Oberkörper und stark geröteten Wangen auf der Anklagebank der 3. Strafkammer am Landgericht München I. In Wirklichkeit ist der 38-Jährige Zimmermann. Gelernt hat er den Beruf während einer seiner zahlreichen Gefängnisaufenthalte in den vergangenen Jahren.