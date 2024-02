Literarischer Brief an Friedrich Merz

Timur Vermes hat schon vor Jahren mit seiner Satire "Er ist wieder da" die Anfälligkeit der deutschen Gesellschaft für den Faschismus angeprangert. Jetzt verfasste er einen literarischen Brief, der eine düstere Zukunft zeichnet. Er appelliert darin an Friedrich Merz.

Der Münchner Autor Timur Vermes wurde berühmt durch seinen Roman "Er ist wieder da". Darin wacht Adolf Hitler 2011 putzmunter in Berlin auf, und dank seiner Auftritte in allerlei Fernsehshows laufen ihm bald schon die Leute in Scharen hinterher. Die Satire wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Schwer irritiert reagierten manche Zuschauer angesichts deren Verfilmung. Sie kam 2015 in die Kinos und war durchzogen von Mockumentary-Elementen.