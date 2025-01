Timur Vermes wurde bekannt, als er im Roman „Er ist wieder da“ Hitler zurückkehren ließ. In seinem neuen Buch hat er Briefe aus der Zukunft geschrieben. Eine erste klare Mahnung geht an den CDU-Chef im Umgang mit der AfD. Das ist brandaktuell.

Von Christian Jooß-Bernau

Manchmal kommt die Zukunft schneller, als man fürchtet. Am Mittwoch, 29. Januar 2025, verhilft die AfD einem Antrag von Friedrich Merz zur Migration zur Mehrheit. Am Freitag darauf wird über ein Gesetz zur „Zustrombegrenzung“ gestritten. Am selben Tag erscheint auch das neue Buch von Timur Vermes. Der erste Text ist ein mahnender Brief des Autors – geschrieben aus der Zukunft an Friedrich Merz.