Immer wieder muss Monika Schuster mitten im Gespräch aufspringen und in einem ihrer Kochbücher oder auf einer ihrer vielen gerahmten Urkunden an der Wand nach einer Jahreszahl suchen. Die Münchner Köchin, Hotelfachfrau, Küchenmeisterin, Diätköchin, Foodstylistin, Kochbuchautorin und selbständige Unternehmerin hat sich im Lauf ihres Berufslebens so oft neu erfunden, dass sie die Stationen ihrer Laufbahn nicht ohne zu spicken in chronologischer Reihenfolge aufzählen kann.