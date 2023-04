Von Oliver Hochkeppel

Der stets kritische Georg Kreisler hatte einst den jungen Tim Fischer zum legitimen Interpreten seiner Werke geadelt. Da war es Fischer logischerweise ein Anliegen, dem Schöpfer des modernen Musikkabaretts zum 100. Geburtstag, den er im vergangenen Juli hätte feiern können, eine besondere Hommage zu widmen. "Tigerfest" heißt das dazu erschienene, aufwendig produzierte Album, das freilich nur ein Vorgeschmack sein konnte auf die Live-Show, die Fischer jetzt auch im Lustspielhaus präsentierte.

Dort gab er im ersten Teil den klassischen Kreisler der späten Fünfzigerjahre, vom "Opernboogie" über den "Staatsbeamten" bis "Mein Weib will mich verlassen". Im Frack versetzte sich Fischer in Kreislers Perspektive, konzentrierte sich ganz auf die genialen Sprachspielereien, in die er interpretatorisch nur minimalinvasiv eingriff, weil diese Texte ohnehin entweder zeitlos sind - oder brandaktuell wie "Wenn alle das täten", das noch nach über 60 Jahren wie der endgültige Beitrag zur "Work-Life-Balance"-Debatte klingt. Radikaler Rollenwechsel dann nach der Pause: Nun mit Perücke und im feuerroten Latexkleid brachte Fischer einem den weithin unbekannten Georg Kreisler der Siebzigerjahre nahe. Nicht den anarchistischen Gesellschaftskritiker und Meister des Makabren, sondern den späten Romantiker, der für seine damalige Frau Toppsy Küppers bittersüße Liebes-Chansons geschrieben hatte und sich dabei problemlos in einen weiblichen Blickwinkel versetzte.

Detailansicht öffnen Mit den für seine damalige Frau Toppsy Küppers geschriebenen Chansons zeigte Tim Fischer nach der Pause Kreislers weibliche Seite. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Da war nun viel Raum für Fischers androgyne Präsenz und seine Gesangsqualitäten. Und für die großartige musikalische Umrahmung durch Sebastian Weiß am Flügel, Hauke Renken am Vibrafon und Oliver Potratz am Bass, der als vielleicht vielseitigster deutscher Jazzbassist auch die wunderbar vielschichtigen Arrangements besorgt hatte. Unübertroffene Vorlagen, der ideale Interpret und optimale Begleiter - einen besseren, mehr Facetten des Meisters offenbarenden Kreisler-Abend hätte man sich kaum wünschen können.