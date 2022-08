Von Oliver Hochkeppel, München

Zum Vibrafon ist Tim Collins spät gekommen: "Ich stamme aus Plattsburgh im Staat New York. Da gab es keine großen Möglichkeiten, ich lernte Klavier und Schlagzeug und trommelte bei lokalen Amateur-Rockbands." Bis im Studium Gordon Stout sein Lehrer wurde, einer der weltbesten Marimba-Spieler. Der entfachte bei Collins nicht nur die Leidenschaft fürs Vibrafon, dieses klassische (wenn auch nicht häufige) Jazzinstrument mit den klingenden, von Mallets angeschlagenen Metallstäben, sondern auch echten Übungsfleiß. Heute darf man Collins zu den weltbesten Vibrafonisten rechnen. Und mehreren Glücksfällen ist es zu verdanken, dass er seit zwölf Jahren nicht mehr in New York, sondern in München lebt.

Einer davon ist, das der Münchner Organist und Pianist Matthias Bublath auch neun Jahre lang in New York lebte. Dort spielten beide oft zusammen, und nach seiner Rückkehr wurde Bublath ein Band-Heimathafen für Collins. Wobei der inzwischen bestens beschäftigt ist: mit Unterrichten, als Baseball-Manager und -Kommentator, als regelmäßiger Gast der Weltmusiktruppe Quadro Nuevo und nicht zuletzt mit eigenen Band-Projekten. Die wesentlichen stellt er nun bei seiner ersten "Jazz Summer Week" in der Unterfahrt vor.

Los geht es am Dienstag, 16. August, mit seinem Explorations Quartet, in dem die Pianistin und Sängerin Andrea Hermenau seine melodische Partnerin ist. Die folgenden zwei Tage gehören dem Good Times Trio, Collins (im Frühjahr endlich auch auf CD dokumentierter) Stammformation mit Bublath an den Tasten und Christian Lettner am Schlagzeug. Ein Best-of der bisherigen Alben spielt Collins schließlich an den letzten beiden Tagen mit seinem Power Quintet, das dank Bublath, Gitarrist Peter O'Mara, Bassist Patrick Scales und Drummer Guido May seinen Namen absolut verdient.

Tim Collins, Di. bis Sa., 16. bis 20. August, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94